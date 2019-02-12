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Karşıyaka galibiyet istiyor
Alt Ligler

Karşıyaka galibiyet istiyor

TFF 3. Lig 2. Grup'ta zirvedeki 3 takımla üst üste karşılaşacak Karşıyaka, sezonun ilk yarısında 3'te 0 çektiği rakipleri karşısında bu kez gülen taraf olmak istiyor.

12 Şubat 2019 13:53

İlk yarıda bu haftaki rakibi Esenler Erokspor’a evinde 3-1, lider Kırşehir Belediyespor’a deplasmanda 2-1, ikinci basamakta yer alan Altındağ Belediyespor’a ise yine iç sahada 1-0 yenilen Karşıyaka, düşme hattında son sıraya kadar geriledi.

12 Şubat 2019 Turgutluspor kötü gidişe dur diyecek TFF 3`üncü Lig 3`üncü Grup`ta ikinci yarıda oynadığı 4 maçta yalnız 1 puanla yetinince play-off hattından uzaklaşan Turgutluspor`da teknik direktör Ahmet Duman, sakatların dönmesiyle yeniden çıkışa geçeceklerini söyledi. İlgili Haberi Oku

Bu 3 mağlubiyet sonrası teknik direktör Aytekin Sümbül’le yollar ayrılıp Mesut Toros takımın başına getirilirken yeşil-kırmızılılar ardından üst üste 2 yenilgi bile almadı. Bu mücadelelerin ardından Mesut Toros yönetiminde ligde 14 maçta bileği yalnız 2 kez bükülen Karşıyaka, 5 galibiyet, 7 beraberlik elde etti.

Son güncelleme 13:53 | 12 Şubat 2019
karşıyaka TFF 3. Lig
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