Hikmet Karaman: “Hakemler teknolojinin verdiği imkanları doğru kullanmalı”

Kayserispor, Süper Toto Süper Lig’de kendi sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına Teknik Direktör Hikmet Karaman gözetiminde başladı. Antrenman öncesinde açıklama yapan Teknik Direktör Hikmet Kamaran, Fenerbahçe maçını geride bıraktıklarını belirterek, “Hafta içi oynanan diğer karşılaşmalar ve alınan skorları gördük. Bu hafta yeni bir maç oynayacağız. Göztepe ile oynayacağız. Ligdeki sıralama ve takımların birbirlerine yakın olması, 3. düşecek takımın barajının da inanılmaz derecede yükselmesi bunlar önemli faktörler. Ligde ilk haftalarda bir maç kazanan takımların ikinci yarıda üç maç kazandığını görüyoruz ve buna benzer diğer takımlar var. Transferlerle kadrosunu güçlendirenler var. İlerleyen haftalarda iç sahalarda oynamanın ne kadar önemli olduğunu ortaya koyacak periyoda girdik. Fenerbahçe maçında iyi bir taraftar vardı ama bu maçta daha üst seviyede taraftar olması lazım. Taraftar sayısının sıralamasında Kayserispor'u yukarıda gördüm, bunu devam ettirmemiz lazım. Taraftarımıza o çağrıyı yapmamız gerekiyor. Fenerbahçe maçının belli dönemlerinde taraftarın verdiği katkıyı bizzat kulübede yaşadım. Taraftarı ne yapıp yapıp o stada getirmemiz lazım. Gelemeyecek insanları da otobüs koyup stada çekmemiz lazım” diye konuştu.

Akhisarspor`da tehlike çanları! Spor Toto Süper Lig`de 7 eksikle çıktığı deplasman maçında Demir Grup Sivasspor`a 2-1 mağlup olarak son sırada kalan Akhisarspor, düşme korkusunu yakından hissetmeye başladı. Düşme hattındaki diğer tüm takımların haftayı puan alarak kapatmasıyla Akhisar`ın kurtuluş barajıyla arasındaki fark 4 puandan 6 puana yükseldi. İlgili Haberi Oku

Oleksandr Kucher’in kart cezalısı olduğunu söyleyen Karaman, “Göztepe'de de birkaç oyuncunun cezalık durumu var. Biz de bu tip olaylarla çıktık oynadık. Çok zevkli maç olacağını umuyorum” şeklinde konuştu.

Süper Lig’de uygulanan VAR sistemi ile ilgili olarak ise Karaman şunları söyledi: “Hakemler hata yapabilir fakat teknolojinin, VAR'ın olduğu bir yerde eğer hakem arkadaşımız ekranın başına gittiğinde, zaman zaman tartışmalı pozisyonlar var. Televizyonun başında defalarca seyretmemize rağmen farklı düşünceler oluyor. Bazen öyle pozisyonlar oluyor ki bunların tartışması bile olmuyor. Hakem arkadaşlarımız bu teknolojinin verdiği imkanı doğru kullanmalı. Doğru kullanamıyorlarsa o zaman futbol adına düşündürücü. Bizim maçta da her iki taraf adına tartışacağımız pozisyonlar olabilir. Bir taraf adına fazla diğer taraf adına daha fazla olabilir. Oyun içinde enteresan kararlar var. Bir futbol takımını pozitif hale getirmek için iyi çalışmak gerekiyor. Acaba hakem arkadaşlarımızı yetiştirenler, seminerleri nasıl? Teknolojik anlamda ve pratik anlamda nasıl çalışıyorlar? 7 hocanın ayrı görevi var. Maçların analizini yaparken hakem arkadaşlarımız bu analizlerin arasına inanılmaz takılıyor. Bütün oynadığımız maçlarda hakem arkadaşlarımıza ayrı bir kutu açtım. Hakemlerin sadece hatalı kararları değil oyun içinde aldığı pozisyonlar bile bulunuyor. Bu hatalar asgariye indirilebilir. Eski hakemlerimiz televizyonlarda seminer yapılmadığını ve hakemlerin geliştirilmediğini ifade ettiler, bunları yapmazsanız geriye gidersiniz.”

Süper Lig`e çıktığımızda burada kalıcı olmayı hedeflediğimizi söylemiştik. Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig`deki iki sezonunda da öne geçtiği hiçbir maçı kaybetmedi Sarı-siyahlılar, iki sezon boyunca öne geçtiği 24 maçta, 18 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti. Kulüp asbaşkanı ve basın sözcüsü Erdal Gündüz: Süper Lig`e çıktığımızda burada kalıcı olmayı hedeflediğimizi söylemiştik. İnşallah bu yenilmeme geleneğimiz uzun yıllar devam eder İfadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku