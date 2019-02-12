Hikmet Karaman: “Fenerbahçe’yi taraftarımızla yendik”

Spor Toto Süper Lig’in 22’inci haftasında Göztepe ile evinde karşılaşacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor, bu maçın hazırlıklarına başladı. Üç grup halinde çalışan İstikbal Mobilya Kayserispor’lu futbolcular daha sonra topla yürüme ve şut çalışması yaptı. Sakatlıkları devam eden Sakıb Aytaç, Oğuzhan Berber ve Bilal Başaçıkoğlu antrenmana katılmadı.

İdman öncesi açıklamada bulunan Teknik Direktör Hikmet Karaman, 1-0 kazandıkları Fenerbahçe maçını değerlendirdi. Karşılaşmada kendilerini destekleyen taraftarlarına teşekkür eden Karaman, “Fenerbahçe’yi taraftarımızla yendik. Fenerbahçe maçında çok iyi bir taraftar grubu vardı. Ama bunu devam ettirmemiz lazım. Taraftar desteğinin takıma vermiş olduğu katkıyı ben bizzat kulübede yaşadım. Bu konuyu özellikle vurgulamak istiyorum. Bütün maçlarda taraftar desteğine ihtiyacımız var ama özellikle bu maçlarda ‘stadyumu nasıl doldurabiliriz’ diye düşünmemiz lazım. Gerekirse uzakta olan insanlara da otobüs tahsis edip taraftarımızı stadyumumuza çekmek zorundayız” dedi.

“FUTBOLCULAR VERİLEN GÖREVİ YERİNE GETİRMEYE ÇALIŞIYOR”

Ligde 7 haftadır kaybetmediklerinin hatırlatılması üzerine Karaman, şöyle konuştu: “Takım olarak şu ana kadar hiç bir şey yapmadık. Yönetim kendi görevini yapmaya çalışıyor, teknik heyet kendi görevini yapmaya çalışıyor. Futbolcular da buna cevap vermeye çalışıyor. Herkes kendi görevini yaparsa ilk hedefimiz olan 38 puanı bir bulalım. Önce plakamızı bir bulalım. Bu zamana kadar aldığımız sonuçlar başarılı olabilir ama bunların hepsi arkada kaldı. Artık önümüze bakalım. Hem oynayan hem kulübede olan bütün arkadaşlarımız o pozisyonda olmasalar dahi verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorlar. O nedenle olaya ben takım bütünlüğü olarak bakmak istiyorum. Sadece hücum anlamında değil, orta sahada oynayan arkadaşlarımızın da gerek asist gerek son vuruş anlamında ortaya çıkması lazım.”

Hikmet Karaman: Hakemler teknolojinin verdiği imkanları doğru kullanmalı Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, VAR sistemi ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, Hakem arkadaşlarımız bu teknolojinin verdiği imkanı doğru kullanmalı. Doğru kullanamıyorlarsa o zaman futbol adına düşündürücü dedi. İlgili Haberi Oku

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