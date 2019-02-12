SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Başkent’te dehşete düşüren olay: Çocuklarının önünde eşini öldürdü, ardından intihar etti
Giresunspor Kulübü Basın Sözcüsü Ferhat Karademir: “Takımdaki kaos ortamı dağıldı”
Alt Ligler

Giresunspor Kulübü Basın Sözcüsü Ferhat Karademir: “Takımdaki kaos ortamı dağıldı”

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında sahasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalan Giresunspor'da, kulüp basın sözcüsü Ferhat Karademir, "Takımdaki bilinmezlik ve kaos ortamı dağıldı, futbolcular da iyi ve keyifliler, bunun için çok uğraştık." dedi.

12 Şubat 2019 14:28

Karademir, yaptığı açıklamada, dün oynadıkları maçta üç puanı kaçırdıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Takımın toparlanmaya başladığını ifade eden Karademir, “Daha istekli, hırslı ve toplu bir görüntü var. İkinci yarıda bu, oyuna daha da yansıdı, birçok pozisyon kaçırdık, iki puan bıraktık.” diye konuştu.

12 Şubat 2019 Wayne Rooney terk edilmenin eşiğinde... Sevgililer Günü resti! Dünyaca ünlü İngiliz futbolcu Wayne Rooney, eşi tarafından terk edilme tehlikesi ile karşı karşıya... Coleen Rooney, çocuklarını da alıp tatile çıkarken, Sevgililer Günü`nü Wayne Rooney ile birlikte geçirmeme kararı aldı. İlgili Haberi Oku

Karademir, daha iyi olacaklarına inandıklarını belirterek, “İyi bir çıkış yakalayacağız. Takımdaki bilinmezlik ve kaos ortamı dağıldı, futbolcular da iyi ve keyifliler, bunun için çok uğraştık. Yeni hocamızla birlikte daha iyi bir görüntü oluştu.” değerlendirmesinde bulundu.

Hafta sonu deplasmanda oynayacakları Afjet Afyonspor maçına 3 puan parolasıyla çıkacaklarını vurgulayan Karademir, “Takımı yalnız bırakmayacağız, sıkıntılı bölgedeki en ciddi rakiplerimizden biriyle oynayacağız. Mutlaka kazanmamız gereken bir karşılaşmaya çıkacağız.” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 14:28 | 12 Şubat 2019
Ferhat Karademir giresunspor Spor Toto 1. Lig
GÜNÜN MAÇLARI
Yeni Malatyaspor
Yarın - 20:30
-
Besiktas
Akhisarspor
16/02/2019 - 13:30
-
Ankaragücü
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
21 13 45
2 Galatasaray
21 11 39
3 Besiktas
21 10 36
4 Yeni Malatyaspor
21 9 34
5 Trabzonspor
21 9 33
TÜMÜNÜ GÖR