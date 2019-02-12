Giresunspor Kulübü Basın Sözcüsü Ferhat Karademir: “Takımdaki kaos ortamı dağıldı”

Karademir, yaptığı açıklamada, dün oynadıkları maçta üç puanı kaçırdıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Takımın toparlanmaya başladığını ifade eden Karademir, “Daha istekli, hırslı ve toplu bir görüntü var. İkinci yarıda bu, oyuna daha da yansıdı, birçok pozisyon kaçırdık, iki puan bıraktık.” diye konuştu.

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Karademir, daha iyi olacaklarına inandıklarını belirterek, “İyi bir çıkış yakalayacağız. Takımdaki bilinmezlik ve kaos ortamı dağıldı, futbolcular da iyi ve keyifliler, bunun için çok uğraştık. Yeni hocamızla birlikte daha iyi bir görüntü oluştu.” değerlendirmesinde bulundu.

Hafta sonu deplasmanda oynayacakları Afjet Afyonspor maçına 3 puan parolasıyla çıkacaklarını vurgulayan Karademir, “Takımı yalnız bırakmayacağız, sıkıntılı bölgedeki en ciddi rakiplerimizden biriyle oynayacağız. Mutlaka kazanmamız gereken bir karşılaşmaya çıkacağız.” ifadelerini kullandı.