Galatasaray HDI Sigorta’dan CEV Kupası’na veda

CEV Kupası 4’lü final rövanş mücadelesinde Romanya’nın CSM Volei Alba Blaj takımına 3-0 yenilen ve altın seti de 15-5 kaybeden Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, turnuvaya veda etti.

İstanbul’da oynanan ilk karşılaşmayı 3-0 kazanan sarı kırmızılı ekip, Sibiu kentinde bulunan Transilvanya Spor Salonu’nda oynanan 4’lü final rövanş maçını 25-20, 25-23, 25-16’lık setlerle 3-0 kaybetti.

Eşleşmenin galibini belirlemek için oynanan altın seti de 15-5 kaybeden Galatasaray HDI Sigorta, yarı final şansını yitirdi ve elendi. Vestel Venus Sultanlar Ligi | Ankara`da üç puan Eczacıbaşı VitrA'nın Vestel Venus Sultanlar Ligi 18. Hafta mücadelesinde Karayolları'na konuk olan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve ligdeki liderliğini sürdürdü. İlgili Haberi Oku