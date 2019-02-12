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Galatasaray Benfica ne zaman? Galatasaray Avrupa Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda?
Uefa Avrupa Ligi

Galatasaray Benfica ne zaman? Galatasaray Avrupa Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray Benfica maçı ne zaman taraftarların merak konusu oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk maçında sahaya çıkacak Galatasaray Benfica karşısında kazanarak rövanş maçı için avantaj elde etmek istiyor. Peki, Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

12 Şubat 2019 19:00

Galatasaray Avrupa Ligi ilk maçına son 32 turu rakibi Benfica karşısında çıkıyor. Şampiyonlar Ligi’nden gelen iki takımın mücadelesine sahne olacak maçta Galatasaray Benfica karşısında avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Peki, Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY BENFİCA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Galatasaray, Benfica’yı sahasında konuk edecek. 14 Şubat Perşembe günü saat 20.55’te başlayacak karşılaşmanın yayıncı kuruluşu henüz bilinmiyor. Bu hususta bilgiler geldikçe sizinle paylaşacağız.

Son güncelleme 19:00 | 12 Şubat 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
22 14 48
2 Galatasaray
22 12 42
3 Besiktas
22 11 39
4 Trabzonspor
23 10 36
5 Yeni Malatyaspor
23 9 34
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