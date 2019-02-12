Galatasaray Benfica ne zaman? Galatasaray Avrupa Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray Avrupa Ligi ilk maçına son 32 turu rakibi Benfica karşısında çıkıyor. Şampiyonlar Ligi’nden gelen iki takımın mücadelesine sahne olacak maçta Galatasaray Benfica karşısında avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Peki, Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY BENFİCA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Galatasaray, Benfica’yı sahasında konuk edecek. 14 Şubat Perşembe günü saat 20.55’te başlayacak karşılaşmanın yayıncı kuruluşu henüz bilinmiyor. Bu hususta bilgiler geldikçe sizinle paylaşacağız.