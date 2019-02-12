Galatasaray Avrupa mesaisine başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanın ilk bölümünde salonda bireysel core stabilizasyon çalışması yapıldı. Daha sonra çalışmaya Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda topla ısınma ile devam edildi. Antrenmanın ana bölümünde ise Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı. Mariano, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Galatasaray, Benfica karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 16.00’da ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Teknik Direktör Fatih Terim ve bir oyuncu ise saat 15.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde düzenlenecek basın toplantısına katılacak.

Galatasaray – Benfica maçını Manzano yönetecek

Türk Telekom Stadyumu’nda 14 Şubat Perşembe günü saat 20.55’te başlayacak müsabakayı İspanya Futbol Federasyonu’ndan Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano’nun yardımcılıklarını Roberto Alonso ve Diego Barbero Sevilla yapacakken, Ricardo De Burgos ve Santiago Jaime Latre ise ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Juan Yuste olacak.

CANLI | Galatasaray`ın yeni transferleri için imza töreni düzenlendi Galatasaray, Başkan Mustafa Cengiz`in de katılımı ile yeni transferleri için imza töreni düzenliyor. İlgili Haberi Oku