Fenerbahçe Zenit maçında Sadık Çiftpınar bir ilki yaşadı!

UEFA Avrupa Ligi’nde Son 32 Turu ilk maçında Fenerbahçe, Zenit’i konuk etti. Temsilcimiz sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılırken maça damga vuran isim penaltıyı kurtaran Harun Tekin oldu ancak Harun’la beraber öne çıkan isimlerden biri de Sadık Çiftpınar oldu.

Devre arasında Evkur Yeni Malatyaspor’dan transfer edilen 26 yaşındaki savunma oyuncusu, çabasıyla ve mücadelesiyle taraftarlardan alkış almaya devam etti. Artem Dzyuba ile girdiği mücadelelerden başarıyla çıkan ve Rus golcüye geçit vermeyen Sadık kariyerinde ilk kez Avruap sahnesinde boy gösterdi. Harun Tekin kaleyi devraldı, penaltıyı kurtardı! Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Fenerbahçeli kaleci Harun Tekin, Zenit maçında kritik bir penaltı kurtarışına imza attı Penaltı vuruşlarındaki başarısıyla `penaltı canavarı` lakabına sahip Harun Tekin kurtarışlarına bir yenisini daha eklemiş oldu İlgili Haberi Oku

Sadık maç sonrasında yaptığı açıklamada, “Geldiğim günden beri baştan başkanımız Ali Koç olmak üzere, teknik direktörümüz Ersun Yanal, yöneticilerimiz, taraftarlarımız, takım arkadaşlarım, abilerim bana güven hissettirdiler. Ben de bu büyük camiada, bu formanın hakkını vermek adına, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bugün çok iyi oynadık. İlk yarıda penaltı pozisyonu haricinde kalemize gelemediler.

Bu maçta gol yememek çok önemliydi. Rusya’da da zor bir karşılaşma bizi bekliyor ancak birlik ve beraberliğimizi bugünkü gibi gösterdiğimiz sürece sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum” ifadelerini kullandı. Sadık sözlerini, “Sahaya çıktığım zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bu büyük camianin bana güveni olduğu sürece, onları mahcup etmemeye çalışacağım” şeklinde noktaladı. MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 1-0 Zenit | UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Zenit maçı ile UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu heyecanı başladı. Fenerbahçe, Kadıköy`de konuğu Zenit`i 1-0`lık skorla mağlup etti ve 21 Şubat`ta oynanacak rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti. 21`de Slimani sahneye çıktı, 44`te Harun Tekin, Mak`ın penaltısını kurtardı ve Kanarya, evinde zafere yürüdü. İlgili Haberi Oku