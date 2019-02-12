FB Avrupa Ligi maçı için sahada! Fenerbahçe Zenit hangi kanalda saat kaçta?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde son 32 turu macerasına Kadıköy’de Zenit ile başlıyor. Bu sezon kötü gidişata devre arası transferleri ile dur demek isteyen Fenerbahçe Avrupa Ligi kadrosu içinde de değişikliğe gitti. Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi kadrosuna Tolgay Arslan, Victor Moses ve Sadık Çiftpınar eklendi. Fenerbahçe Zenit maçı ilk 11’i açıklandı. Bir merak konusu ise; Fenerbahçe Zenit saat kaçta hangi kanalda saat kaçta?

FENERBAHÇE ZENİT HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun ilk maçında yarın Rusya'nın Zenit takımıyla sahasında karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 229. maçına çıkacak.12 Şubat Salı günü saat 20:55'de Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe Zenit karşılaşma beIN SPORTS kanallarından canlı yayınlanacak. Bu mücadelenin rövanşı ise 21 Şubat'ta oynanacak. Karşılaşma saatleri ise daha sonra açıklanacak.

FENERBAHÇE ZENİT MAÇI İLK 11

Fenerbahçe: Harun, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Tolgay, Valbuena, Moses, Slimani.

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FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ KADROSU

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi kadrosuna Tolgay Arslan, Victor Moses ve Sadık Çiftpınar eklendi.

Kurallar gereği kadroya üç futbol eklenebiliyor. Bu nedenle Soldado, Mehmet Ekici ve Serdar Aziz kadroda yer almadı.

Fenerbahçe’nin UEFA kadrosu şöyle;

Volkan Demirel, Harun Tekin, Erten Aksu, Hasan Ali, Isla, İsmail Köybaşı, Şener, Neustädter, Skrtel, Sadık Çiftpınar, Mehmet Topal, Victor Moses, Tolgay Arslan, Ayew, Valbuena, Jailson, Eljif Elmas, Alper Potuk, Frey, Slimani, Benzia.

FENERBAHÇE’DE 9 EKSİK

Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda 9 futbolcusu yer almıyor. Sarı-lacivertli formayla sezon başından itibaren mücadele eden Roberto Soldado, Mehmet Ekici ve Nabil Dirar'ın yanı sıra yeni transferler Serdar Aziz ve Miha Zajc da UEFA listesine dahil edilmedi. Teknik direktör Ersun Yanal bu futbolcuların yerine UEFA'ya verilen yeni listede transferlerden Sadık Çiftpınar, Victor Moses ve Tolgay Arslan'ı tercih etti. Fenerbahçe'de bu oyuncuların yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu lisansı bulunmayan Carlos Kameni ile sezon başında uzun süre sakatlığı bulunan ve sarı-lacivertli formayla bu sezon hiçbir karşılaşmada görev alamayan Tolga Ciğerci de UEFA listesinde bulunmuyor. Yeni sezon öncesi gelecek adına kadroya katılan ve Süper Lig'de zaman zaman kadroda yer bulan Berke Özer ile Ferdi Kadıoğlu da UEFA maçlarında görev yapamayacak isimler arasında yer alıyor.

SKRTEL VE NETO ESKİ TAKIMLARINA KARŞI

Fenerbahçe ile Zenit arasındaki eşleşmede Martin Skrtel ve Luis Neto eski takımlarına karşı mücadele verecek. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli savunma oyuncusu Skrtel, 2004-2005 sezonunda transfer olduğu Zenit'te 2007-2008 sezonuna kadar forma giymişti. Luis Neto ise uzun yıllar formasını giydiği Zenit'ten 2017-2018 sezonu başında Fenerbahçe'ye kiralanmıştı. Portekizli oyuncu bir sezon giydiği sarı-lacivertli formanın ardından tekrar eski kulübü Zenit'e geri dönmüştü.

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ZENİT FENERBAHÇE MAÇINA HAZIR

Zenit, Rusya Ligi'nin ilk yarısını lider tamamladı. Ancak ligde son maçına 9 Aralık'ta çıktı. Mavi- Beyazlılar, lige verilen uzun kış arasını Katar ve İspanya'da yaptığı kamplarla değerlendirdi. Sergey Semak'ın ekibi, bu süreçte 6 hazırlık maçı oynadı. 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldılar. Rus devi, ara transfer döneminde orta sahanın yıldızı Leandro Paredes'i PSG'ye sattı. Savunmaya Shakhtar'dan Rakitsky, orta sahaya Barrios ve hücum hattına Azmoun'u transfer ettiler.

AZMAOUN TAKIMA KATILDI

Rakitsky ve Barrios, oynadıkları hazırlık maçlarında iyi bir görüntü çizemedi. Teknik direktör Semak, 2-1 kazanılan Sarpsborg mücadelesi sonrası yaptığı açıklamada özellikle Paredes'in yerine alınan Barrios'un takıma uyum sağlayamadığını söyledi. Azmoun ise yeni takımıyla ilk idmanına önceki gün çıktı. Semak'ın İranlı yıldızı yarınki mücadelede oynatması beklenmiyor.