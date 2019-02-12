MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 1-0 Zenit | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden temsilcilerimizden Fenerbahçe, Rusya temsilcisi Zenit ile Son 32 Turu ilk maçında Kadıköy'de bir araya geldi. İki takım da kritik müsabakada 21 Şubat'ta oynanacak rövanş karşılaşması öncesinde avantaj elde etmek isterken sahadan 1-0’lık skorla ayrılan taraf, temsilcimiz Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golü 21’de tartışılan isim Islam Slimani kaydetti.
68 gün sonra golle buluşan Slimani, kritik zaferi getirdi. Slimani’nin yanı sıra geceye damga vuran diğer isim ise Harun Tekin oldu. Sürpriz bir kararla Ersun Yanal, Volkan Demirel’in yerine kaleyi Harun Tekin’e teslim etti. Harun da 44’te Mak’a penaltıda izin vermedi ve gecenin kahramanı oldu.
Fenerbahçe’de son dakika değişikliği!
Fenerbahçe’de sezon başından itibaren mücadele eden Roberto Soldado, Mehmet Ekici ve Nabil Dirar’ın yanı sıra yeni transferler Serdar Aziz ve Miha Zajc da UEFA listesine dahil edilmedi. Teknik direktör Ersun Yanal bu futbolcuların yerine UEFA’ya verilen yeni listede transferlerden Sadık Çiftpınar, Victor Moses ve Tolgay Arslan’ı tercih etti. Tolgay Arslan ısınma bölümünde sakatlık geçirdi ve yerini Eljif Elmas’a bıraktı.
Ersun Yanal’ın öğrencileri maçın büyük bir bölümünde yüksek tempo ile üstün oynarken, tüm takım taraftarlardan alkış aldı. Savunmada ise Sadık Çiftpınar hamleleriyle göz doldurdu. 14’te sarı kart gören Mauricio Isla, cezalı duruma düştü. Performansı son dönemde oldukça yükselen Şilili oyuncu, Rusya deplasmanında görev yapamayacak.
FENERBAHÇE ZENIT MAÇI
STAT: Ülker
HAKEM: Ruddy Buquet
SAAT: 20:55
YAYIN: beIN SPORTS 1
FENERBAHÇE: Harun, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Tolgay, Valbuena, Moses, Slimani
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal
ZENIT: Lunev, Anyukov, Ivanovic, Rakitskyi, Nabiullin, Kranevitter, Barrios, Hernani, Mak, Driussi, Dzyuba
TEKNİK DİREKTÖR: Sergey Semak