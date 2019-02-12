MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 1-0 Zenit | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden temsilcilerimizden Fenerbahçe, Rusya temsilcisi Zenit ile Son 32 Turu ilk maçında Kadıköy'de bir araya geldi. İki takım da kritik müsabakada 21 Şubat'ta oynanacak rövanş karşılaşması öncesinde avantaj elde etmek isterken sahadan 1-0’lık skorla ayrılan taraf, temsilcimiz Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golü 21’de tartışılan isim Islam Slimani kaydetti.

Fenerbahçe`de Islam Slimani 68 gün sonra! Büyük sevinç... UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu maçında Zenit`i ağırlayan Fenerbahçe, Islam Slimani`nin 21. dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken Cezayirli futbolcu da golden sonra büyük sevinç yaşadı. 68 gün sonra golle tanışan 30 yaşındaki forvetin sevinci görülmeye değerdi İlgili Haberi Oku

68 gün sonra golle buluşan Slimani, kritik zaferi getirdi. Slimani’nin yanı sıra geceye damga vuran diğer isim ise Harun Tekin oldu. Sürpriz bir kararla Ersun Yanal, Volkan Demirel’in yerine kaleyi Harun Tekin’e teslim etti. Harun da 44’te Mak’a penaltıda izin vermedi ve gecenin kahramanı oldu.

Fenerbahçe’de son dakika değişikliği!

Fenerbahçe’de sezon başından itibaren mücadele eden Roberto Soldado, Mehmet Ekici ve Nabil Dirar’ın yanı sıra yeni transferler Serdar Aziz ve Miha Zajc da UEFA listesine dahil edilmedi. Teknik direktör Ersun Yanal bu futbolcuların yerine UEFA’ya verilen yeni listede transferlerden Sadık Çiftpınar, Victor Moses ve Tolgay Arslan’ı tercih etti. Tolgay Arslan ısınma bölümünde sakatlık geçirdi ve yerini Eljif Elmas’a bıraktı.

Ersun Yanal’ın öğrencileri maçın büyük bir bölümünde yüksek tempo ile üstün oynarken, tüm takım taraftarlardan alkış aldı. Savunmada ise Sadık Çiftpınar hamleleriyle göz doldurdu. 14’te sarı kart gören Mauricio Isla, cezalı duruma düştü. Performansı son dönemde oldukça yükselen Şilili oyuncu, Rusya deplasmanında görev yapamayacak.

Harun Tekin kaleyi devraldı, penaltıyı kurtardı! Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Fenerbahçeli kaleci Harun Tekin, Zenit maçında kritik bir penaltı kurtarışına imza attı Penaltı vuruşlarındaki başarısıyla `penaltı canavarı` lakabına sahip Harun Tekin kurtarışlarına bir yenisini daha eklemiş oldu İlgili Haberi Oku

FENERBAHÇE ZENIT MAÇI

STAT: Ülker

HAKEM: Ruddy Buquet

SAAT: 20:55

YAYIN: beIN SPORTS 1

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Tolgay, Valbuena, Moses, Slimani

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

ZENIT: Lunev, Anyukov, Ivanovic, Rakitskyi, Nabiullin, Kranevitter, Barrios, Hernani, Mak, Driussi, Dzyuba

TEKNİK DİREKTÖR: Sergey Semak

SON DAKİKA | MHK Başkanı Yusuf Namoğlu istifa etti! Türk futbol dünyasını sarsan gelişme... MHK Başkanı Namoğlu istifa etti... İşte detaylar... İlgili Haberi Oku