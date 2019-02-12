Fenerbahçe Zenit rövanş maçı ne zaman? Fenerbahçe turu nasıl geçer?

Fenerbahçe Zenit karşısında turu nasıl geçer? İlk maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe tur hesapları yapamaya başladı. Rövanş maçının öncesinde son durum merak ediliyor. Peki Fenerbahçe Zenit Avrupa Ligi rövanş maçı ne zaman? İşte Avrupa Ligi maçı hakkında merak edilenler…

FENERBAHÇE TURU NASIL GEÇER?

Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Zenit’i 1-0 yendi.

Fenerbahçe’nin turu geçmesi için Rusya’da herhangi beraberlik ve galibiyetin yanı sıra. Tek farklı, gollü yenilgilerde de turu geçen taraf olacak.

Fenerbahçe, Zenit’e 1-0 yenilmesi halinde ise karşılaşma uzatmalara ya da seri penaltı atışlarına gidecek.

FENERBAHÇE ZENİT RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Zenit Fenerbahçe Avrupa Ligi Son 32 Turu ikinci maçı 21 Şubat günü Rusya’da oynanacak. Rusya’da oynanacak karşılaşma 20:55’de başlayacak.