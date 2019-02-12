Fatih Terim’le kavga eden Selahaddin Aydoğdu’ya hapis cezası

Sevgim Begüm YAVUZ / ÖZEL HABER İzmir Çeşme'de, 14 Temmuz 2017 tarihinde meydana gelen olayda, Alaçatı'da faaliyet gösteren kebapçının sahibi Selahaddin Aydoğdu ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim arasında tartışma çıkmıştı. Olaydan sonra Aydoğdu'nun verdiği röportajda Terim'in kişisel verilerini yaydığı iddia edilmişti. Selahaddin Aydoğdu hakkında “tehdit”, “hakaret” ve “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak” suçlarından iki ayrı dava açılmıştı.

Çeşme 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Terim'in avukatı Dr. Rezan Epözdemir ile sanık Selahaddin Aydoğdu ve avukatı katıldı. Sanık Aydoğdu'ya, Fatih Terim'in kişisel verilerini verdiği ve yaydığı gerekçesiyle “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak” suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Aydoğdu'nun cezası ertelendi.

Bugünkü duruşmalara Selahattin Aydoğdu ile avukatı katılırken, Fatih Terim’i temsilen avukatı Dr. Rezan Epözdemir katıldı. Başından beri bu hukuki süreçleri takip eden Türkiye'nin önemli davalarını üstlenen Av. Dr. Rezan Epözdemir yaptığı açıklamada hukuk devletinde yaşadığımızı dile getirerek, “Herkes ettiğini bulur” dedi.

Öte yandan aynı mahkemede karara bağlanan diğer davada ise, “hakaret” suçundan Aydoğdu hakkında beraat kararı verilirken, “tehdit” suçundan ise sanık Aydoğdu'yu 7 ay hapis cezasına çarptırdı.

KAVGANIN GÖRÜNTÜLERİ KAMUOYUNA YANSIMIŞTI

TERİM'İN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Fatih Terim'in avukatı Dr. Rezan Epözdemir ise, “Selahattin Aydoğdu’nun Çeşme’de yaşanan olaydan bir gün sonra verdiği demeçlerde Fatih Terim’i tehdit etmesi nedeniyle mahkeme sanık Selahattin Aydoğdu’ya 7 ay hapis cezası verdi. Sanığın pişman olmaması ve geçmişinde adli sicil kaydının bulunması nedeniyle cezayı ertelemedi ve hükmün açıklanmasını geri bırakmadı. Sanık hakkında 7 ay ertelemesiz hapis cezası verdi, bu kararın kesinleşmesi ile birlikte sanığın cezası infaz edilecek” dedi.

Aynı zamanda Terim’in kişisel verilerini verdiği ve yaydığı gerekçesiyle Selahattin Aydoğdu'ya 1 yıl 8 ay hapis cezası verildiğini belirten Epözdemir, “Sanığın geçmişinde adli sicil kaydının olması nedeniyle verilen cezanın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmedi. Sanırım bu davada pişmanlık göstermesi nedeniyle burada verilen hapis cezası ertelendi” ifadelerini kullandı.

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