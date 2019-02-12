Erteleme maçının günü ve saati belli oldu

Kayseri Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'de Pazar günü oynanması gereken ancak Esen Makina Belsinspor takım kaptanı Cuma Uluçay'ın vefatı nedeniyle ertelenen Esen Makina Belsinspor ile Yahyalıspor karşılaşması 20 Şubat 2019 Çarşamba günü oynanacağı açıklandı.

Amatör Futbol 2.Tescil ve Transfer dönemi uzatıldı 15 Şubat 2019 tarihinde sona ermesi planlanan 2018-2019 Sezonu Amatör Futbol 2. Tescil ve Transfer Dönemi, lig planlamalarının etkilenmesinden dolayı 20 Şubat 2019 Çarşamba gününe kadar uzatıldı. İlgili Haberi Oku

Kayseri Futbol İl Temsilciliği tarafından açıklanan maç programında ertelenen kritik karşılaşmasının günü ve saati belli oldu. 20 Şubat Çarşamba günü Organize Sanayi Stadında oynanacak olan Esen Makina Belsinspor ile Yahyalıspor karşılaşması saat 14.00'de başlayacak.