SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Deprem uzmanından son dakika uyarısı!
Erteleme maçının günü ve saati belli oldu
Alt Ligler

Erteleme maçının günü ve saati belli oldu

Cuma Uluçay’ın vefatı sonrası ASKF tarafından ertelenen Esen Makina Belsinspor ile Yahyalıspor maçının günü ve saati Futbol İl Temsilciliği tarafından açıklandı.

12 Şubat 2019 13:40

Kayseri Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'de Pazar günü oynanması gereken ancak Esen Makina Belsinspor takım kaptanı Cuma Uluçay'ın vefatı nedeniyle ertelenen Esen Makina Belsinspor ile Yahyalıspor karşılaşması 20 Şubat 2019 Çarşamba günü oynanacağı açıklandı.

12 Şubat 2019 Amatör Futbol 2.Tescil ve Transfer dönemi uzatıldı 15 Şubat 2019 tarihinde sona ermesi planlanan 2018-2019 Sezonu Amatör Futbol 2. Tescil ve Transfer Dönemi, lig planlamalarının etkilenmesinden dolayı 20 Şubat 2019 Çarşamba gününe kadar uzatıldı. İlgili Haberi Oku

Kayseri Futbol İl Temsilciliği tarafından açıklanan maç programında ertelenen kritik karşılaşmasının günü ve saati belli oldu. 20 Şubat Çarşamba günü Organize Sanayi Stadında oynanacak olan Esen Makina Belsinspor ile Yahyalıspor karşılaşması saat 14.00'de başlayacak.

Son güncelleme 13:40 | 12 Şubat 2019
Esen Makina Belsinspor Kayseri Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme Yahyalıspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
21 13 45
2 Galatasaray
21 11 39
3 Besiktas
21 10 36
4 Yeni Malatyaspor
21 9 34
5 Trabzonspor
21 9 33
TÜMÜNÜ GÖR