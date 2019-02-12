Dört kulübün divan kurulu başkanları buluştu

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk yaşamış Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor kulüplerinin divan kurulu başkanları, dostluk yemeğinde buluştu.

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu’nun ev sahipliğinde Galatasaray Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri’nde gerçekleştirilen yemeğe Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ve Bursaspor Divan Başkanı İdris Sevinç katıldı.

Yemek öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Eşref Hamamcıoğlu, gündemlerinde sadece futbolun olmayacağını belirterek, “Belli gündemimiz yok. Spor kamuoyuna ve kendi camialarımıza uygun mesajlar verip spor kalitesinin artmasını istiyoruz.” dedi.

Bursaspor ve Trabzonspor divan kurulu başkanlarının katılımıyla toplantıları genişletmek istediklerini vurgulayan Hamamcıoğlu, “Toplantıları genişletmenin kriteri olarak daha önce şampiyon olmuş kulüplerin temsilcilerini davet ettik. Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen’i davet ettik. Yoğun işlerinden dolayı katılamayacağını söyledi.” değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ise iki veya üç ayda bir toplanmayı planladıklarını anlatarak, şunları söyledi:

“Türk sporunun barışa, dostluğa ihtiyacı var. Zaman zaman maçlarda aleyhine karar verilen kulüpler var. Hakkının yendiğini düşünen kulüpler var. Kulüpler menfaatlerinin gereğince sesini yükseltebilir ama biz divan başkanları, Türkiye’nin spordaki ahvali ne olursa olsun bir araya gelip konuşmayı görev edindik. Bundan sonra da şartlar ne olursa olsun devam edeceğiz.”

Hakem hatalarının gündeme gelip gelmeyeceği sorusunu yanıtlayan Küçük, “Kulüplerimizi temsil etmekle beraber kardeşliği pekiştirmek istiyoruz. Hakem hatalarını gündeme getirirsek bizim de bir araya gelmemiz zorlaşabilir.” diye konuştu.

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ise hakem konularına girmemeleri gerektiğine dikkati çekerek, “Taraftar olarak soruyorsanız anlatacak çok şeyimiz var. İşimiz futbolun marka değerini yükseltmek, gelirleri artırmak. Küçük kişisel hesaplarını, kulüplerin sırtından şöhret olma kaygılarını bir tarafa bırakmalıyız. Hakem hataları oldu, olacak.” ifadelerini kullandı.

Bursaspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı İdris Sevinç de rekabetin sahada olduğunu kaydederek, “Medeni, beşeri ilişkiler içinde olmamız tüm spor kamuoyuna mesaj olacaktır. En kısa sürede başkanlarımızı Bursa’da ağırlamaktan onur duyacağız.” açıklamasını yaptı.