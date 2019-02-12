Denizlispor’da zorunlu rotasyon

Deneyimli çalıştırıcı, Altınordu karşılaşmasında 4’üncü sarı kartını gören sol bek Kerem Can ve orta saha Deniz’den yararlanamayacak. Teknik ekibin Kerem’in yerine defansın solunda Gökhan Süzen’e şans vereceği, defansı önüne ise Mbamba’yı monte edeceği bildirildi. Cezasını tamamlayan kanat oyuncusu Ziya’nın da Eskişehir’de yeniden 11’e döneceği ifade edildi.

Wayne Rooney terk edilmenin eşiğinde... Sevgililer Günü resti! Dünyaca ünlü İngiliz futbolcu Wayne Rooney, eşi tarafından terk edilme tehlikesi ile karşı karşıya... Coleen Rooney, çocuklarını da alıp tatile çıkarken, Sevgililer Günü`nü Wayne Rooney ile birlikte geçirmeme kararı aldı. İlgili Haberi Oku

Yeşil-siyahlılarda Mehmet Akyüz, Abdülkerim, Alperen ve Recep Niyaz da kart sınırında bulunuyor. Önemli eksiklere rağmen Eskişehir’de ellerinden gelen mücadeleyi göstereceklerini belirten Yücel İldiz, “Eskişehirspor evinde çok iyi bir performans sergiliyor. Transfer yasağını kaldırmadan önce de evlerinde hep iyi sonuçlar aldılar. Pazartesi akşamı futbolseverler müthiş bir maç izleyecek. Rakibimize çok saygı duyuyoruz. Biz de liderliğimizi puan farkıyla korumak için oynayacağız. Her hafta gittikçe zorlaşıyor” dedi.

Öte yandan geçen hafta babasının vefatı nedeniyle ülkesi Nijerya’ya giden golcü Kehinde’nin yarından itibaren takımla çalışmalara katılacağı açıklandı.