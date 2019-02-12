CANLI YAYIN: Roma Porto canlı izle! İki takım da avantaj peşinde…

Şampiyonlar Ligi’nde Roma Porto maçı heyecanı! Kendi taraftarı önünde Porto’yu ağırlayacak olan Roma sahadan istediği skorla ayrılmak istiyor. Turnuvanın sürpriz takımı olmaya aday olan Shaktar ise deplasmanda Roma’yı şaşırtmak istiyor. Roma Porto maçını canlı izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde Roma Porto canlı izleme linki yer alıyor. İşte Bein Sports canlı yayın ekranlara gelecek Roma Porto canlı izle linki ve maç detayları…

ROMA PORTO CANLI İZLE

PORTO ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu kapsamında oynanacak Roma Porto maçı bu akşam TSİ 23.00’te başlayacak Roma Porto maçı beIN SPORTS 1 kanalından canlı takip edilebilecek.