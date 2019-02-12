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CANLI YAYIN: Roma Porto canlı izle! İki takım da avantaj peşinde…
Şampiyonlar Ligi

CANLI YAYIN: Roma Porto canlı izle! İki takım da avantaj peşinde…

Roma Porto Şampiyonlar Ligi maçı için karşı karşıya geliyor. Bu sezon Şampiyonlar Lig'den üst turları hedefleyen iki takım da sahada iyi bir skorla ayrılmak istiyor. Roma'da forma giyen Cengiz Ünder'in sakatlığı nedeniyle oynaması beklenmeyen maçın sonucu heyecanla bekleniyor. İşte, Roma Porto canlı yayın bağlantısı...

12 Şubat 2019 21:53

Şampiyonlar Ligi’nde Roma Porto maçı heyecanı! Kendi taraftarı önünde Porto’yu ağırlayacak olan Roma sahadan istediği skorla ayrılmak istiyor. Turnuvanın sürpriz takımı olmaya aday olan Shaktar ise deplasmanda Roma’yı şaşırtmak istiyor. Roma Porto maçını canlı izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde Roma Porto canlı izleme linki yer alıyor. İşte Bein Sports canlı yayın ekranlara gelecek Roma Porto canlı izle linki ve maç detayları…

ROMA PORTO CANLI İZLE

PORTO ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu kapsamında oynanacak Roma Porto maçı bu akşam TSİ 23.00’te başlayacak Roma Porto maçı beIN SPORTS 1 kanalından canlı takip edilebilecek.

Son güncelleme 22:53 | 12 Şubat 2019
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Yeni Malatyaspor
Yarın - 20:30
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Akhisarspor
16/02/2019 - 13:30
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
21 13 45
2 Galatasaray
21 11 39
3 Besiktas
21 10 36
4 Yeni Malatyaspor
21 9 34
5 Trabzonspor
21 9 33
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