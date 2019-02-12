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CANLI YAYIN: Manchester United PSG canlı izle! Şampiyonlar Ligi’nde dev maç!
Şampiyonlar Ligi

CANLI YAYIN: Manchester United PSG canlı izle! Şampiyonlar Ligi’nde dev maç!

Manchester United PSG Şampiyonlar Ligi son 16 maçı için karşı karşıya geliyor. Çeyrek finale adını yazdırmak isteyen iki ekip de ilk karşılaşmadan avantajlı skorla ayrılmak istiyor. Manchester United PSG maçını canlı izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde canlı yayın linki yer alıyor. İşte Bayern Münih Sevilla maçı ilk 11'i ve mücadelenin detayları...

12 Şubat 2019 21:53

Şampiyonlar Lig heyecanı Manchester United PSG maçı ile yeniden başlıyor. Gruplarından üst tura yükselerek adını son 16 takım arasında yazdıran PSG Manchester United çeyrek final turu için ilk maçta karşıs karşıya geliyor. İki güçlü takımın karşı karşıya geleceği maçtan hangi takım avantajlı skorla sahadan ayrılacak merak ediliyor. Manchester United PSG maçı canlı yayınını kaçırmamak için günün erken saatlerinden itibaren arama motorlarında maç saat kaçta, hangi kanalda olduğunu aratıyor. Manchester United PSG maçını canlı izlemek isteyen ya da maç skoru merak eden taraftarlar için haberimiz içerisindeki canlı izle linki bulunuyor.

MANCHESTER UNİTED PSG CANLI İZLE

MANCHESTER UNİTED PSG HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Manchester United PSG maçı bu akşam saat 23:00’de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MANCHESTER UNİTED PSG İLK 11

Manchester United: De Gea, Young, Shaw, Bailly, Lindelof, Matic, Herrera, Pogba, Lingard, Martial, Rashford

PSG: Buffon, Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Marquinhos, Verratti, Dani Alves, Draxler, Di María, Mbappe

Son güncelleme 22:55 | 12 Şubat 2019
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