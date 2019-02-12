Fenerbahçe Zenit maçı canlı izle! CANLI YAYIN: Slimani attı, Fener öne geçti

Fenerbahçe Zenit maçı canlı izle! Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Zenit’i Kadıköy’de ağırlıyor. Bu sezon ligde istediği sonuçları almayı başaramayan Fener Zenit karşısında kazanarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Karşılşamanın ilk yarısının 21. dakikasında Fenerbahçe Slimani’nin attığı gol ile Zenit karşısında 1-0 öne geçmeyi başardı. Fenerbahçe Zenit canlı izle bağlantısı ve Bein Sports canlı yayın bağlantısı aşağıda yer alıyor.

FENERBAHÇE ZENİT CANLI İZLE

FENERBAHÇE ZENİT İLK 11

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Tolgay, Valbuena, Moses, Slimani

ZENIT: Lunev, Anyukov, Ivanovic, Rakitskyi, Nabiullin, Kranevitter, Barrios, Hernani, Mak, Driussi, Dzyuba

FENERBAHÇE’DE TOLGAY ŞOKU

Fenerbahçe'de sezon başından itibaren mücadele eden Roberto Soldado, Mehmet Ekici ve Nabil Dirar'ın yanı sıra yeni transferler Serdar Aziz ve Miha Zajc da UEFA listesine dahil edilmedi. Teknik direktör Ersun Yanal bu futbolcuların yerine UEFA'ya verilen yeni listede transferlerden Sadık Çiftpınar, Victor Moses ve Tolgay Arslan'ı tercih etti. Tolgay Arslan ısınma bölümünde sakatlık geçirdi ve yerini Eljif Elmas'a bıraktı.

Fenerbahçe Zenit maçı canlı yayın (İlk yarı oynanıyor) | Fenerbahçe 1-0 Zenit | UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Zenit maçı ile UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu heyecanı başlıyor. Kadıköy`de iki takım da 21 Şubat`ta oynanacak Avrupa Ligi rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmenin peşinde. Fenerbahçe Zenit maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR`da... Fenerbahçe Zenit canlı izle bağlantısı da haberimizin içerisinde yer alıyor. Tolgay Arslan ısınma bölümünde sakatlık geçirdi ve yerini Eljif Elmas`a bıraktı. Maça tempolu başlayan Fenerbahçe 21`de Slimani ile 1-0 öne geçti. İlk yarı oynanıyor. İlgili Haberi Oku

SKRTEL VE NETO ESKİ TAKIMLARINA KARŞI

Fenerbahçe ile Zenit arasındaki eşleşmede Martin Skrtel ve Luis Neto eski takımlarına karşı mücadele veriyor. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli savunma oyuncusu Skrtel, 2004-2005 sezonunda transfer olduğu Zenit'te 2007-2008 sezonuna kadar forma giymişti. Luis Neto ise uzun yıllar formasını giydiği Zenit'ten 2017-2018 sezonu başında Fenerbahçe'ye kiralanmıştı. Portekizli oyuncu bir sezon giydiği sarı-lacivertli formanın ardından tekrar eski kulübü Zenit'e geri dönmüştü.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosuna Tolgay Arslan, Victor Moses ve Sadık Çiftpınar eklendi.

Kurallar gereği kadroya üç futbol eklenebiliyor. Bu nedenle Soldado, Mehmet Ekici ve Serdar Aziz kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu şöyle;

Volkan Demirel, Harun Tekin, Erten Aksu, Hasan Ali, Isla, İsmail Köybaşı, Şener, Neustädter, Skrtel, Sadık Çiftpınar, Mehmet Topal, Victor Moses, Tolgay Arslan, Ayew, Valbuena, Jailson, Eljif Elmas, Alper Potuk, Frey, Slimani, Benzia.