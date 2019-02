Galatasaray’ın yeni transferleri için imza töreni düzenlendi

Süper Lig’de son olarak sahasında Trabzonspor’u 3-1 mağlup ederek lider Başakşehir’le olan puan farkını 6’ya indiren Galatasaray, devre arasında kadrosuna kattığı yeni transferleri Emre Taşdemir, Marcao, Semih Kaya, Luyindama, Diagne ve Mitroglou için imza töreni düzenliyor.

Başkan Mustafa Cengiz’in açıklamaları;

Bizden forvet istenmişti. İki forvet, iki savunma oyuncusu aldık. Çok hızlı bir süreç içerisinde bunları gerçekleştirdik. Bu transferlerde emeği olan herkese tek tek teşekkür ederim. Öncelikle sözü Diagne’ye verelim. ‘Jagne’ diye okunuyor, oraya ‘D’ konmuş. Doğrusu ‘Dianye’. Ben ‘Dianye’ dediğim zaman siz anlayın.

Belki gırgır geçtiler. Ama yönetici arkadaşlarımız serumlarla transfer görüşmelerine gittiler. Şu anda Yusuf Bey bile hastaneden geldi. Biz, FFP içerisinde ilk defa kâra geçtik. En yakın rakiplerimizle de büyük bir fark yarattık. Umarız tüm kulüplerimiz kâra geçer. Şu anda biz istenen duruma gidiyoruz. Daha da iyi olacağımıza inanıyoruz.

Galatasaray Kulübü taraftarsız hiçbir şeydir. Taraftarlarımız Galatasaray Store'a hücum etsinler. Ne var ne yok alsınlar. Store’da ne varsa alsınlar. Silgi de olsa kalem de olsa alsınlar.

Trabzon maçın hakemle konuşuluyor. Bu bizi çok üzüyor. Ama hakemden başka 2 güzellik vardı. Birincisi Galatasaray müthiş bir futbol oynadı. Aynı şekilde Trabzonspor aynı dirençle karşılık verdi. En değerli anlar maç bittikten sonra her iki takım futbolcuları birbirine sarıldı. Bizim Avrupa’da gördüğümüz sahneler olur. Çok güzel sahneler oldu. Trabzonspor yöneticilerinin tepkilerine hak veriyorum. İnsanın canı yanınca bağırır, gayet doğal. Biz bunun abartılmasını istemiyoruz. Aynı tepkileri biz de verdik. Ben 150 gün ceza aldım. Biz neden şiddetli tepki verdik. Uluslararası maçlarımızdan önce verdik.

Trabzonspor maçı hakkında açıklamalarına devam eden Cengiz, “Bizim maçımızı isterse Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu yönetsin, biz yine de bir sonuca ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Alemi sersem, milleti aptal zannetmeyelim. Trabzonspor maçında Galatasaray lehine de hatalar yapıldı, Trabzonspor lehine de hatalar yapıldı” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor ve Galatasaray, kadrolarında en fazla genç oyuncu bildiren takımlar. Neden bunlar görülmüyor? Ozan Kabak’ı kim yetiştirdi? Arkadan gelenler de var. Biz bununla övünüyoruz.

Rakiplerimiz şeffaflık diyor. Biz Marcao için perşembe günü bildirimde bulunduk. Özel mesajdan bile ‘Kaça aldınız?’ diye mesajlar geldi. Diyemedik çünkü maçını oynamak için kaldı ve pazartesi geldi. Biz her şeyini açıkladık. Niye diğer takımlar açıklamıyor?

Serdar Aziz itirafı Bizim en çok zorlandığımız Serdar Aziz’in takımdan ayrılması oldu. Fenerbahçe, Tolga ve Serdar transferlerinden bize 8.6 milyon Euro yani yaklaşık 50 milyon TL destek sağladı.

Abdürrahim Albayrak’ın açıklamaları;

Maicon ile çok güzel ayrıldık. Ona teşekkür ediyorum. Eren Derdiyok bizim için çok değerli bir futbolcu. Birkaç gün içinde bir araya geleceğim. Bu hafta içerisinde inşallah tatlıya bağlayacağız. Affedilip affedilmeyeceğinin kararını Fatih Hoca verecek.. Alan bize gelmeyi çok istedi. Kendi kulübüyle sıkıntıları vardı, çözemediği için transfer gerçekleşmedi. Şunu gördüm ki, Çin kulüplerinden transfer yapmak çok zormuş.

Futbolcuların açıklamaları;

Diagne; “Selam, benim adım Diagne. Galatasaray ailesinin bir parçasıyım ve bunun için çok mutluyum.”

Emre Taşdemir; “Başta Fatih Terim olmak üzere benim Galatasaray’a gelmeme katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Üç kulvarda devam ediyoruz ve umarım sezon sonunda üç kulvarda da şampiyon oluruz”

Luyindama; “Galatasaray’da bulunmaktan dolayı mutluyum. Galatasaray çok büyük bir kulüp ve bu kulüpte oynamak için daha fazla çalışmam gerekiyor. Bu da beni daha fazla motive ediyor”

Marcao; “Galatasaray’da oynayacağım için çok mutluyum, gururluyum. Burada başarılara imza atmak istiyorum. Bunun için elimizden geleni yapacağımıza kimsenin şüphesi olmasın.”

Mitroglou; “Fatih Hoca ile çalışacağım için mutluyum. Arkadaşlarımızla birlikte hepimiz elimizden geleni yapacağız.”

Semih Kaya; “Yeni transfer ama eski bir yüzüm. Galatasaray forması için her zaman elimden geleni yaptım, bundan sonra da ne gerekiyorsa onu yapacağım. Galatasaray armasının olduğu her yerde her zaman şampiyonluklar vardır. Biz de bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız”