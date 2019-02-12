Beşiktaş maçında yok!

E.Yeni Malatyaspor'a devre arası transfer olduktan sonra takıma kısa sürede uyum sağlayan Bifouma’nın yapılan ilk kontrollerinin ardından 2 hafta formasından uzak kalacağının öngörüldüğü açıklandı. A.Konyaspor maçında sakatlanarak yerini 73. dakikada Ahmet İldiz'e bırakan Bifouma'nın yapılan ilk kontrolünde iç yan bağlarında zorlama teşhis edildi. Dizinden sakatlanan golcü oyuncunun bu hafta oynanacak Beşiktaş ve 23. haftadaki Çaykur Rizespor maçlarında takımdan uzak kalabileceği açıklanırken, bu gelişme teknik heyetin moralini bozdu. Teknik Direktör Erol Bulut’un bu gelişmenin ardından Kamara’ya Beşiktaş maçında on birde görev vermesinin kesinleştiği öğrenildi.

Hikmet Karaman: Hakemler teknolojinin verdiği imkanları doğru kullanmalı Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, VAR sistemi ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, Hakem arkadaşlarımız bu teknolojinin verdiği imkanı doğru kullanmalı. Doğru kullanamıyorlarsa o zaman futbol adına düşündürücü dedi. İlgili Haberi Oku

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