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Beşiktaş maçında yok!
Yeni Malatyaspor

Beşiktaş maçında yok!

Evkur Yeni Malatyaspor’da devre arası takıma katılan Bifouma’nın Atiker Konyaspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle cuma günü oynanacak olan Beşiktaş müsabakasında forma giyemeyeceği belirtildi.

12 Şubat 2019 12:59

E.Yeni Malatyaspor'a devre arası transfer olduktan sonra takıma kısa sürede uyum sağlayan Bifouma’nın yapılan ilk kontrollerinin ardından 2 hafta formasından uzak kalacağının öngörüldüğü açıklandı. A.Konyaspor maçında sakatlanarak yerini 73. dakikada Ahmet İldiz'e bırakan Bifouma'nın yapılan ilk kontrolünde iç yan bağlarında zorlama teşhis edildi. Dizinden sakatlanan golcü oyuncunun bu hafta oynanacak Beşiktaş ve 23. haftadaki Çaykur Rizespor maçlarında takımdan uzak kalabileceği açıklanırken, bu gelişme teknik heyetin moralini bozdu. Teknik Direktör Erol Bulut’un bu gelişmenin ardından Kamara’ya Beşiktaş maçında on birde görev vermesinin kesinleştiği öğrenildi.

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Son güncelleme 13:05 | 12 Şubat 2019
beşiktaş Malatyaspor
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