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Altay’ı zorlu bir mücadele bekliyor
Alt Ligler

Altay’ı zorlu bir mücadele bekliyor

Spor Toto 1. Lig'de deplasmanda Adanaspor'u 3-2 mağlup ederek tehlikeli bölgeden uzaklaşan Altay'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, cumartesi günü eski takımı Boluspor'a karşı zorlu bir sınav verecek.

12 Şubat 2019 12:57

Geçen sezon play-off oynattığı Boluspor’la bu sezon 18’inci hafta sonunda, henüz 21 Ocak’ta yollarını ayıran Sait Karafırtınalar, “Kesinlikle duygusal bir maç olmayacak. Şiddetle puana ihtiyacımız var. Kazanmak için mücadele edeceğiz. Adana’da sergilediğimiz oyunu sürdürürek 3 puan hedefliyoruz” dedi.

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Boluspor’un kendisinin görev aldığı ligin ilk 9 haftasında yenilgi yüzü görmediğini hatırlatan teknik patron Karafırtınalar, “İyi bir takım olduklarını gösterdiler. Geçen sezon play-off oynamış tecrübeli bir takımla karşılaşacağız. Deplasmanda en fazla puan toplayan ekiplerden biri Boluspor. Gerekli önlemleri alacağız. Bizim de özgüvenimiz yerine geldi” diye konuştu.

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Son güncelleme 13:04 | 12 Şubat 2019
altay sait karafırtınalar Spor Toto 1. Lig
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2 Galatasaray
22 12 42
3 Besiktas
22 11 39
4 Trabzonspor
23 10 36
5 Yeni Malatyaspor
23 9 34
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