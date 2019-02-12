Akhisarspor’da tehlike çanları!

İkinci yarıda oynadığı Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Sivasspor maçlarında 4’te 0 çeken yeşil-siyahlılar, Kasımpaşa’yla birlikte ligin 2’inci devresinde henüz puanla tanışamayan iki takımdan biri oldu.

Kalan 13 haftada kurtuluş mücadelesi verecek Akhisarspor, Süper Lig’de tarihinin en kötü performansına da imza attı. Ligde 7 yıldır aralıksız olarak yer alan, geçen yıl Türkiye Kupası ve Süper Kupa’yı ilk kez müzesine götürüp tarih yazan Akhisar, bu sezon 21 haftada 17 puan toplayabildi. Ege temsilcisi daha önce ligdeki ilk yılı olan 2012-13 sezonunda 21 haftayı 19 puanla geçip sezon sonunda 42 puanla ligde kalmayı başardı. Akhisar, 2015-16 sezonunda ise yine Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde 21 maçta 36 puan alıp lider Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin ardından haftayı 3’üncü sırada bitirmişti.