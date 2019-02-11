Trabzonspor’dan sert açıklama: ‘Senaryoyu yazanlar…’

Trabzonspor’un Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray’a deplasmanda 3-1 mağlup olmasının yankıları sürüyor. Hakem Ümit Öztürk hakkında sert eleştirilerde bulunan Trabzonspor cephesinde bir açıklama da Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu da kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Adalet ve hukuku inkar edenler, bir maçı yönetirken bitaraf kalma iradesini sergileyemeyenler ülke futbolundan er ya da geç bertaraf edilecektir.”

Genel Sekreterimiz Ömer Sağıroğlu, bu akşam Galatasaray ile oynadığımız karşılaşmada, hakem Ümit Öztürk'ün varlığıyla sahada bir kez daha zühur eden tehlikenin Türk futbolunda “hukukun inkarı”ndan başka bir şey olmadığını söyledi. “Lakin sahanın tek hakimi olması gereken hakem Ümit Öztürk, aslında dev bir kadronun, ortak bir zihniyetin temsilcisidir” diyen Sağıroğlu, şunları söyledi:

“SENARYOYU YAZANLAR KÖŞE TAŞLARINI TUTANLARDIR!”

“Bu akşam bize futbol karşılaşması adı altında “dayatılan” tiyatro oyununun başrolünde, sahadaki her iki takıma eşit mesafede durarak bitaraf bir yönetim sergileme iradesinden yoksun olan hakem Ümit Öztürk bulunmaktadır. Senaryoyu yazan ise Türk futbolunu adalet ve hakkaniyetten mahrum bırakarak köşe taşlarını tutanlardır. Galatasaray’ın penaltı kararında VAR’a gitmeyen hakem Öztürk, Trabzonspor’un penaltısını iptal etmek için VAR’a giderek Türk futbolundaki çifte standartçılığın en bariz örneklerinden birini sergilemiştir. Benzer şekilde, rakip bir başka oyuncunun hakeme yönelttiği küfre kayıtsız kalınması, sahadaki tarafgir zihniyetin bir başka temsilidir. Trabzonspor daha önce pek çok maçında olduğu gibi bu karşılaşmada da bir değil, iki değil; sonucu doğrudan etkileyecek onlarca yanlış kararla karşı karşıya kalmıştır.”

Genel Sekreterimiz Ömer Sağıroğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Şampiyonluk yarışının ortaklarından iki takımın maçını yönetirken bitaraf olmak, ödüllendirilmesi gereken değil; futbolun bekası için zaten sergilenmesi gereken bir tavırdır. Adalet ve hukuku inkar edenler, bir maçı yönetirken bitaraf kalma iradesini sergileyemeyenler ülke futbolundan er ya da geç bertaraf edilecektir. O gün elbet gelecektir.” Galatasaray Trabzonspor maçı sonrası Başkan Ahmet Ağaoğlu ateş püskürdü: `17-18 yaşındaki gençlerimiz katledildi!` Galatasaray Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, adeta ateş püskürdü. Ağaoğlu, 1915 yılında Trabzon Lisesi'nin öğrencileri Çanakkale'de emperyalistler tarafından şehit edildi. 104 yıl sonra Trabzon'un gençleri bu akşam farklı bir şekilde katledildi... Ya maçlarda İstiklal Marşı`nı okutmayalım ya da 17-18 yaşında hala lisede okuyan, bir yandan futbol oynayan çocuklara, bu sıkıntıları yaşatmayalım dedi. İlgili Haberi Oku