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Taraftara büyük jest! Bilet 1 TL
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Taraftara büyük jest! Bilet 1 TL

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Ordu temsilci Fatsa Belediyespor’da yönetim aldığı kararla 17 Şubat Pazar günü oynanacak olan Ankara Adliyespor maçında bilet fiyatlarını 1 TL olarak açıkladı.

11 Şubat 2019 13:30

Fatsa Belediyespor yönetimi Ankara Adliyespor maçı biletlerinin fiyatlarını 1 TL olarak belirledi.

Tüm Fatsa Belediyespor sevdalılarını pazar günü oynayacakları maça davet eden Başkan İbrahim Eroğlu, “Çok önemli bir maça çıkacağız. Bizim için kader maçlarından birisidir Ankara Adliyepor maçı. Yeni hocamızla birlikte yükselişe geçeceğimiz bir maçta taraftarlarımızı 90 dakika destek için stada bekliyoruz. Bu maçtan tüm Fatsa’nın desteği ile galip ayrılmak istiyoruz. Yönetim kurulumuzun kararı ile maç biletini 1 TL fiyatlandırdık” dedi.

11 Şubat 2019 Galatasaray Trabzonspor maçı sonrası Trabzon medyası ateş püskürdü: Katliam Galatasaray`ın Trabzonspor`u 3-1 yendiği karşılaşma, Trabzon yerel medyasında geniş yankı buldu. Trabzon gazeteleri, hakem Ümit Öztürk`ün yönetimini sert bir dille eleştirdi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 13:30 | 11 Şubat 2019
Fatsa Belediyespor TFF 3.
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