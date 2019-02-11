SON DAKİKA A Milli Takım’da Lucescu dönemi bitti, işte alacağı para!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu’nun sözleşmesini feshetti.

4 Ağustos 2017 tarihinde A Milli Takım ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Lucescu'ya, sözleşme fesih tazminatının ödenmeyeceği öğrenildi. Anlaşma gereği sadece Lucescu’nun yıllık 2.5 milyon Euro ücretinin kalanı verilecek. Rumen hocanın ardından A Milli Takım’ın başına Şenol Güneş’in geçmesi bekleniyor.

Adı A Milli Takım ile anılan ve geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ile bir berber salonunda tesadüfen görüştüğünü kabul eden Şenol Güneş, konu hakkında Bursaspor maçı sonrası, “Bana yansıyan bir şey yok. Mukavelem devam ederken nasıl gideyim? Sezon sonu mukavelem bitince Milli Takım’ı isterim ama mukavelem varken istemem” açıklamasını yapmıştı.

TFF’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile yolların ayrıldığını resmi hesabından duyurdu.

TFF’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile bugün yapmış olduğu toplantının ardından Rumen teknik adamın sözleşmesinin karşılıklı feshedilmesi konusunda kendisiyle anlaşma sağladı.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak, Türk futbolu için yapmış olduğu çalışmalar ve A Milli Takım’da geleceğin takımını oluşturmak adına genç futbolcular konusunda gösterdiği hassasiyet için Sayın Mircea Lucescu’ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Toplantının ardından bir açıklama yapan Rumen teknik adam, şunları söyledi: “Türkiye A Milli Takımı’nın kadrosunu yenilemek ve gençleştirmek hedefiyle çıkmış olduğumuz yolda çalışmalarımızı tamamladığımıza inanıyorum. Geldiğimiz süreçte, yaklaşmakta olan 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesinde TFF yönetiminin ve yeni teknik direktörün önünü açmak için karşılıklı anlaşarak bu kararı aldık.”

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu üyelerine görev sürem boyunca bana inandıkları ve destekledikleri, ekibime de çalışmalarımda bana yardımcı oldukları için teşekkür ediyorum. Türkiye’nin kalbimde daima özel bir yeri olacak.”

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MIRCEA LUCESCU’NUN MİLLİ TAKIM KARNESİ

Mircea Lucescu’nın A Milli Takım kariyeri 4 Ağustos 2017 yılında başladı. Büyük umutlarla takımın başına getirilen Lucescu beklentilerden çok uzakta kaldı. Takımın başında çıktığı 17 maçta sadece 4 galibiyet almayı başaran Rumen hoca 6 beraberlik ve 7 mağlubiyetle hayal kırıklılığı yaşattı. Takımın başında çıktığı 17 maçta Türkiye A Milli Takımı 17 gol atarken kalesinde 25 gol gördü.

SON 9 YILDA 5 HOCA

Son 10 yılda Türkiye A Milli Takımın başına geçen beşinci teknik direktör olan Lucescu 2017 yılında Fatih Terim’in takımın başından ayrılmasının ardından geçmişti. Son 10 yılda Milli Takımı çalıştıran hocalar;