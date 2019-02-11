Sergei Semak: ‘Fenerbahçe ile durumumuz benzer’

Zenit Teknik Direktörü Sergei Semak, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda yarın deplasmanda karşılaşacakları Fenerbahçe maçında en iyi mücadelelerini sahaya yansıtacaklarını söyledi.

Ülker Stadı’nda düzenlenen basın toplantısına Rusya temsilcisinin teknik direktörü Semak ile futbolcusu Branislav Ivanovic katıldı.

Semak, 2 aydır resmi maç yapmamalarının kendi adlarına bir eksi olduğunu anlatarak, “Mücadele edeceğiz. Her maç yeni bir hikaye. Takımımız iyi durumda. Yeni oyuncularımız da geldi. Yarın neler yapacağız, onu sahada göreceğiz. Tabii ki bu mücadeleye hazırlıklıyız.” dedi.

Fenerbahçe’nin çok iyi bir taraftarı olduğunu aktaran Semak, “Taraftarların oluşturduğu ortamdan zevk almak lazım. Taraftarlar ne kadar fazla olursa o kadar iyidir bizler için. Taraftarların oluşturduğu ortam bile çok ilham verici oluyor.” diye konuştu.

UEFA listesine bazı futbolcuları dahil edemediklerini belirten Semak, “Fenerbahçe’nin de durumu çok farklı değil. Onlar da bu maçlarda olmasını istedikleri oyuncuları UEFA listesine dahil edemedi. Onlarla benzer bir durumumuz var.” diyerek sözlerini tamamladı.

Zenit’in Sırp savunmacısı Ivanovic de zorlu bir maçın kendilerini beklediği vurgulayarak, “Fenerbahçe iyi bir takım. Hiç şüphesiz zor bir karşılaşma olacak. Biz 2 aydır resmi maç yapmadık. Bu bir eksi olarak gözükebilir ancak maça başladığımız zaman artık bunları göz önünde bulundurmayacağız. Fenerbahçe karşısında iki maçta da en iyi futbolumuzu göstereceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Roman Neustaedter`den Zenit açıklaması: `Bizim için avantaj olabilir` Fenerbahçe`nin Rus savunma oyuncusu Roman Neustadter, Zenit karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. Başarılı futbolcu Zenit 2 aydır resmi maç oynamıyor bu bizim için bir avantaj ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku

ZENİT HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Zenit, karşılaşma öncesi son çalışmasını yaptı.

Teknik direktör Semak yönetimindeki Rus ekibi, maçın oynanacağı Ülker Stadı’nda ilk 15 dakikası basına açık olan antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.