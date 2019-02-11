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Şampiyonlar Ligi’nde heyecan başlıyor
Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi’nde heyecan başlıyor

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor. Yarın başlayacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ilk gününde, Roma-Porto ve Manchester United-PSG karşılaşmaları oynanacak.

11 Şubat 2019 12:02

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turunda yarın ve 13 Şubat Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak. Bu turun ilk mücadeleleri, 19 ve 20 Şubat’taki müsabakalarla tamamlanacak. Çeyrek finale yükselen takımlar, 5-6 Mart ve 12-13 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

Tamamı TSİ 23.00’te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

Yarın:

Roma (İtalya) – Porto (Portekiz)

Manchester United (İngiltere) – Paris Saint-Germain (Fransa)

13 Şubat:

Tottenham (İngiltere) – Borussia Dortmund (Almanya)

Ajax (Hollanda) – Real Madrid (İspanya)

19 Şubat:

Olympique Lyon (Fransa) – Barcelona (İspanya)

Liverpool (İngiltere) – Bayern Münih (Almanya)

20 Şubat:

Atletico Madrid (İspanya) – Juventus (İtalya)

Schalke 04 (Almanya) – Manchester City (İngiltere)

Son güncelleme 12:02 | 11 Şubat 2019
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