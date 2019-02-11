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Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? İşte Şampiyonlar Ligi maç programı
Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? İşte Şampiyonlar Ligi maç programı

Şampiyonlar Ligi heyecanı son 16 turu maçları ile devam ediyor. Erken final denebilecek eşleşmelerin yaşandığı Şampiyonlar Ligi kurasında ilk günün maçları arasında Manchester United Paris Saint-Germain maçı dikkat çekiyor. İşte hangi kanalda olduğu merak edilen Şampiyonlar Ligi maçları ve maç programı...

11 Şubat 2019 17:47

Şampiyonlar Ligi'nde adını üst tura yazdırmayı başaran 16 takım sahaya çıkıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turu Roma Porto ve Manchester United Paris Saint-Germain maçları ile başlıyor. Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 12-13 ile 19-20 Şubat, rövanşları ise 5-6 ile 12-13 Mart 2019 tarihlerinde oynanacak. Peki Şampiyonlar Ligi hangi kanalda? İşte Şampiyonlar Ligi maç programı…

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

12 Şubat: Roma – Porto (beIN SPORTS 1)

Manchester United – Paris Saint-Germain (beIN SPORTS 2)

13 Şubat: Tottenham – Borussia Dortmund (beIN SPORTS 2)

Ajax – Real Madrid (beIN SPORTS 1)

19 Şubat: Olympique Lyon – Barcelona / Liverpool – Bayern Münih

20 Şubat: Atletico Madrid – Juventus / Schalke 04 – Manchester City

Son güncelleme 17:47 | 11 Şubat 2019
GÜNÜN MAÇLARI
Sivasspor
Bugün - 13:30
0
-
0
Antalyaspor
Alanyaspor
Bugün - 16:00
-
Kasimpasa S.K.
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
22 14 48
2 Galatasaray
22 12 42
3 Besiktas
22 11 39
4 Trabzonspor
23 10 36
5 Yeni Malatyaspor
23 9 34
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