Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? İşte Şampiyonlar Ligi maç programı

Şampiyonlar Ligi'nde adını üst tura yazdırmayı başaran 16 takım sahaya çıkıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turu Roma Porto ve Manchester United Paris Saint-Germain maçları ile başlıyor. Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 12-13 ile 19-20 Şubat, rövanşları ise 5-6 ile 12-13 Mart 2019 tarihlerinde oynanacak. Peki Şampiyonlar Ligi hangi kanalda? İşte Şampiyonlar Ligi maç programı…

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

12 Şubat: Roma – Porto (beIN SPORTS 1)

Manchester United – Paris Saint-Germain (beIN SPORTS 2)

13 Şubat: Tottenham – Borussia Dortmund (beIN SPORTS 2)

Ajax – Real Madrid (beIN SPORTS 1)

19 Şubat: Olympique Lyon – Barcelona / Liverpool – Bayern Münih

20 Şubat: Atletico Madrid – Juventus / Schalke 04 – Manchester City