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Roman Neustaedter’den Zenit açıklaması: ‘Bizim için avantaj olabilir’
Uefa Avrupa Ligi

Roman Neustaedter’den Zenit açıklaması: ‘Bizim için avantaj olabilir’

Fenerbahçe'nin Rus savunma oyuncusu Roman Neustadter, Zenit karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. Başarılı futbolcu "Zenit 2 aydır resmi maç oynamıyor bu bizim için bir avantaj" ifadelerini kullandı.

11 Şubat 2019 17:28

Fenerbahçeli futbolcu Roman Neustaedter, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda yarın karşılaşacakları Rusya’nın Zenit takımının 2 aydır resmi maç oynamamasının kendileri için büyük avantaj olduğunu söyledi.

Ülker Stadı’nda yarınki karşılaşma için düzenlenen basın toplantısında konuşan sarı-lacivertlilerin Rus futbolcusu, Zenit’in çok iyi bir takım olduğunu belirterek şunları söyledi:

“İyi bir takımla karşılaşacağız. Fiziksel olarak güçlü bir takım. Bireysel olarak da çok iyi oyuncuları var. Hepsini tanıyorum oradaki oyuncuların. Yüksek kaliteli bir takımla oynayacağız. Zor bir maç olacak. Bizim ligimizin ikinci yarısı başladı ama onlar daha resmi maç oynamadı. Özellikle ikinci toplar önemli olacak. Uzun boylu santrforları Dzyuba var. Baskı olunca ona uzun top atacaklar. Önemli olan ondan seken ikinci topları alabilmek.”

Zenit’in 2 aydır resmi maç oynamadığını hatırlatan Neustaedter, “Bu bizim için bir avantaj. Onlar hazırlık dönemini geride bıraktı. Resmi maçlarla hazırlık maçları her zaman farklıdır. Bizim için en büyük avantaj, onların 2 aydır resmi maç oynamaması olacak.” ifadelerini kullandı.

Neustaedter, sezon sonu bitecek sözleşmesi içinse, “Bilmiyorum bunu. En önemlisi yarınki maç, benim geleceğim değil.” değerlendirmesinde bulundu.

11 Şubat 2019 Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal`dan Ümit Öztürk`ün Fatih Terim ile fotoğraf çektirmesine yorum Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Zenit maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında ligde yaşanan hakem hatalarına tepki gösterdi. Ersun Yanal, Galatasaray`ın Trabzonspor ile oynadığı maç sonrası hakem Ümit Öztürk`ün Fatih Terim ile fotoğraf çektirmesi hakkındaki düşüncelerini de açıkladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:28 | 11 Şubat 2019
Fenerbahçe Roman Neustadter zenit
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