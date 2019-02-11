Nevşehir 1. Amatör Ligde 10.hafta maçları tamamlandı

1.Amatör Ligde 10.hafta müsabakaları hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlanırken A gurubunda Suvermez Kalespor liderliği yükselirken B gurubunda ise Gülşehir Belediyespor liderliğini sürdürdü.
1.Amatör Ligde oynanan maçlarda,
Acıgölspor:2 Ürügpspor:2
Eğitim Gençlikspor:1 Telekomspor:2
Gülşehir Belediyespor:7 Çat Gençliksspor:0
Görespor:0 Ortahisar Belediyespor:1
Kaymaklı Belediyespor: 0 Kavak Gençlikspor:5
Nevşehir 1969 SK:0 Suvermez Kalespor:5
Kozaklıspor:2 Kapadokya Nevşehirspor:0
Derinkuyugücü: 1 Kapadokya Avanosspor:1
sonuçları alındı.