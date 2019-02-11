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Nevşehir 1. Amatör Ligde 10.hafta maçları tamamlandı
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Nevşehir 1. Amatör Ligde 10.hafta maçları tamamlandı

Nevşehir 1. Amatör Ligde 10.hafta müsabakaları hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlandı.

11 Şubat 2019 11:04

1.Amatör Ligde 10.hafta müsabakaları hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlanırken A gurubunda Suvermez Kalespor liderliği yükselirken B gurubunda ise Gülşehir Belediyespor liderliğini sürdürdü.

1.Amatör Ligde oynanan maçlarda,

Acıgölspor:2 Ürügpspor:2

Eğitim Gençlikspor:1 Telekomspor:2

Gülşehir Belediyespor:7 Çat Gençliksspor:0

Görespor:0 Ortahisar Belediyespor:1

Kaymaklı Belediyespor: 0 Kavak Gençlikspor:5

Nevşehir 1969 SK:0 Suvermez Kalespor:5

Kozaklıspor:2 Kapadokya Nevşehirspor:0

Derinkuyugücü: 1 Kapadokya Avanosspor:1

sonuçları alındı.

Son güncelleme 11:04 | 11 Şubat 2019
Nevşehir 1. Amatör Ligi
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