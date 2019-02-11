Nazilli Belediyespor yenilmezlik serisini sürdürdü

TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup’ta Ege derbisinde Tire 1922 Spor’u 2-1 mağlup eden Nazilli Belediyespor zirve umutlarını artırırken, yenilmezlik serisini de 14 maça çıkardı. Son olarak 5’inci haftada Karaköprü Belediyespor’a 2-1’lik skorla boyun eğen siyah-beyazlılar, ardından 14 müsabakada 7 galibiyet ve 7 beraberlik elde etti.

Teknik direktör Ahmet Yavuz her karşılaşmayı kazanmak için oynadıklarını belirterek, “Tirespor maçı oldukça kritikti. Değerli bir galibiyet aldık. Oyuncularımı kutluyorum. Lig uzun bir maraton ve biz her hafta zirveye biraz daha yaklaşacağız. Camiamızın bize olan inancını biliyoruz. İnanıyorum ki sezon sonunda hedefimize ulaşacağız” dedi.

36 puana sahip 3’üncü sıradaki Nazilli Belediyespor, bu hafta 43 puanı bulunan lider Nevşehir Belediyespor deplasmanında terleyecek.