Mustafa Kaplan: ‘Bu maçı taraftarların tesislere geldiğin gün kazandık’

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında sahasında Kasımpaşa’yı 3-0 yenen MKE Ankaragücü’nün teknik direktörü Mustafa Kaplan, “Bu maçı taraftarlarımızın tesislere geldiği gün kazandık diyebilirim.” dedi.

Kaplan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında galibiyet nedeniyle çok mutlu olduklarını söyledi. Uzun bir aradan sonra 3 puan almanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Kaplan, “Oynayan oynamayan tüm oyuncuları kutluyorum. Devamını inşallah haftaya da yaparız. Ankaragücü olarak Trabzonspor maçında da iyi oyun sonucunda puanla dönebilirdik.” ifadelerini kullandı.

Futbolcu grubu ve camia olarak kenetlendiklerinin altını çizen Kaplan, “Başkanımızın çabaları sonrası açılan transfer tahtası rekabeti artırdı. Üzerimizdeki baskıyı kaldırdık. Camia olarak biraz daha rahatladık ve öz güvenimizi kazandık. Sonraki maçlar için daha da motive olacağız. Rekabeti daha da artırarak daha iyi Ankaragücü izlettireceğiz.” diye konuştu.

MAÇ SONUCU | Ankaragücü 3-0 Kasımpaşa | Süper Lig 21. hafta Spor Toto Süper Lig 21. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa`yı ağırlayan Ankaragücü 3-0 galip geldi. Kasımpaşa ligde üst üste 5. yenilgisini alırken Ankaragücü 9 maç sonra galip geldi. İlgili Haberi Oku