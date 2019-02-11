Mustafa Denizli: ‘Bir takım şeyler yeniden inşa edilecek’

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, bir anlık gaflet sonucu yenik duruma düştüklerini vurguladı.

İlk yarının sonuç olmasa da en başarılı futbolunu oynayan takımlarından biri olduklarının altını çizen Denizli, “İkinci yarıya kötü bir seriyle başladık. Bu akşam da oyun son derece dengeli giderken kullanamadığımız pozisyonlar oldu. Bu sırada bir anlık gafletimiz gole mal oldu. İkinci yarının başlangıcı da keza böyleydi.” değerlendirmesinde bulundu.

Hatalarının olduğu bir maçı geride bıraktıklarını vurgulayan Denizli, şunları söyledi:

“Çok kolay gol atan bir takımdık şimdi gol atmakta zorlanıyoruz. Kolay gol yiyorduk şimdi çok daha kolay yiyoruz. Çaresini bulacağız. İki kulvarda da yolumuza devam edeceğiz. Sendeledik şu anda ama düşmeye pek niyetimiz yok. Bunu önümüzdeki haftalarda mutlaka değiştireceğiz. Bir takım şeyler yeniden inşa edilecek. Kaybettiğimiz bir maçın çok fazla eleştirisini burada yapmam doğru değil. Eleştirilerimizi kendi içimizde yapacağız. Bu çizgiyi kırmak ve değiştirmek zorundayız. Maçı kurtarabilecek pozisyonlar da geldi ama vuruşlar ve son paslar son derece yanlıştı. Maçın kırılma noktası birkaç taneydi. Oyuncularımız, çok puana ihtiyacı olan bir rakibe karşı büyük bir mücadele ortaya koydular, bunu da göz ardı etmemek lazım. Rakip takımın mücadelesini ve alt sıralardan kurtulma isteğini de görmek lazım.”

MAÇ SONUCU | Ankaragücü 3-0 Kasımpaşa | Süper Lig 21. hafta Spor Toto Süper Lig 21. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa`yı ağırlayan Ankaragücü 3-0 galip geldi. Kasımpaşa ligde üst üste 5. yenilgisini alırken Ankaragücü 9 maç sonra galip geldi. İlgili Haberi Oku