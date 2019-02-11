SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Trump'ın o sözlerini değerlendirdi!
Mustafa Denizli: ‘Bir takım şeyler yeniden inşa edilecek’
Kasımpaşa

Mustafa Denizli: ‘Bir takım şeyler yeniden inşa edilecek’

Süper Lig'in 21. haftasında Ankaragücü'ne 3-0 yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Mustafa Denizli maç sonu açıklamalarda bulundu

11 Şubat 2019 23:14

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, bir anlık gaflet sonucu yenik duruma düştüklerini vurguladı.

İlk yarının sonuç olmasa da en başarılı futbolunu oynayan takımlarından biri olduklarının altını çizen Denizli, “İkinci yarıya kötü bir seriyle başladık. Bu akşam da oyun son derece dengeli giderken kullanamadığımız pozisyonlar oldu. Bu sırada bir anlık gafletimiz gole mal oldu. İkinci yarının başlangıcı da keza böyleydi.” değerlendirmesinde bulundu.

Hatalarının olduğu bir maçı geride bıraktıklarını vurgulayan Denizli, şunları söyledi:

“Çok kolay gol atan bir takımdık şimdi gol atmakta zorlanıyoruz. Kolay gol yiyorduk şimdi çok daha kolay yiyoruz. Çaresini bulacağız. İki kulvarda da yolumuza devam edeceğiz. Sendeledik şu anda ama düşmeye pek niyetimiz yok. Bunu önümüzdeki haftalarda mutlaka değiştireceğiz. Bir takım şeyler yeniden inşa edilecek. Kaybettiğimiz bir maçın çok fazla eleştirisini burada yapmam doğru değil. Eleştirilerimizi kendi içimizde yapacağız. Bu çizgiyi kırmak ve değiştirmek zorundayız. Maçı kurtarabilecek pozisyonlar da geldi ama vuruşlar ve son paslar son derece yanlıştı. Maçın kırılma noktası birkaç taneydi. Oyuncularımız, çok puana ihtiyacı olan bir rakibe karşı büyük bir mücadele ortaya koydular, bunu da göz ardı etmemek lazım. Rakip takımın mücadelesini ve alt sıralardan kurtulma isteğini de görmek lazım.”

11 Şubat 2019 MAÇ SONUCU | Ankaragücü 3-0 Kasımpaşa | Süper Lig 21. hafta Spor Toto Süper Lig 21. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa`yı ağırlayan Ankaragücü 3-0 galip geldi. Kasımpaşa ligde üst üste 5. yenilgisini alırken Ankaragücü 9 maç sonra galip geldi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:14 | 11 Şubat 2019
ankaragücü Kasımpaşa mustafa denizli
GÜNÜN MAÇLARI
Yeni Malatyaspor
Yarın - 20:30
-
Besiktas
Akhisarspor
16/02/2019 - 13:30
-
Ankaragücü
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
21 13 45
2 Galatasaray
21 11 39
3 Besiktas
21 10 36
4 Yeni Malatyaspor
21 9 34
5 Trabzonspor
21 9 33
TÜMÜNÜ GÖR