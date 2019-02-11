Mircea Lucescu kimdir? Lucescu’nun Türkiye A Milli Takım kariyeri…

Türkiye’de ayrı takımlarda iki yıl üst üste şampiyonluk yaşayarak Türk futboluna damgasına vuran Lucescu’nun Milli Takım kariyeri istediği gibi gitmedi. Haziran ayında sözleşmesi sona erecek Rumen hocanın anlaşmasının bugün fesh edilmesi bekleniyor. Peki Mircea Lucescu kimdir? Milli Takım başında kaç maça çıktı? İşte Lucescu’nun Milli Takım kariyeri…

MİRCEA LUCESCU KİMDİR?

Mircea Lucescu 29 Temmuz 1945, Bükreş’de doğdu. Rumen eski futbolcu, teknik direktör. Galatasaray ve Shaktar Donetsk takımlarıyla yaşandığı başarı ile tanınıyor. Romanya Millî Futbol Takımı başındayken Gheorghe Hagi’yi dünya futbolcuna kazandıran Lucescu’nun oğlu Razvan Lucescu da teknik direktörlük yapıyor. Lucescu, futbol yaşantısında Dinamo Bükreş ile büyük başarılar kazanmış, Galatasaray ve Şahtar Donetsk ile iki Avrupa kupası kazanmıştır. Türkiye’de ayrı takımlarda iki yıl üst üste şampiyonluk yaşamıştır.

SON DAKİKA A Milli Takım`da flaş Mircea Lucescu gelişmesi A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Şenol Güneş ile Milli Takım`ın başına geçmesi için anlaştığı belirtilen TFF`nin, Mircea Lucescu`nun sözleşmesini bugün feshedeceği belirtildi. İlgili Haberi Oku

MİRCEA LUCESCU’NUN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Mircea Lucescu’nın A Milli Takım kariyeri 4 Ağustos 2017 yılında başladı. Büyük umutlarla takımın başına getirilen Lucescu beklentilerden çok uzakta kaldı. Takımın başında çıktığı 17 maçta sadece 4 galibiyet almayı başaran Rumen hoca 6 beraberlik ve 7 mağlubiyetle hayal kırıklılığı yaşattı. Takımın başında çıktığı 17 maçta Türkiye A Milli Takımı 17 gol atarken kalesinde 25 gol gördü. 30 Haziran 2019 yılında sözleşmesi sona erecek olan Lucescu’nun sözleşmesinim bugün feshedilmesi bekleniyor.