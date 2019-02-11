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MHK, Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Ümit Öztürk için kararını verdi!
Trabzonspor

MHK, Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Ümit Öztürk için kararını verdi!

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçındaki kararlarıyla tartışmalara neden olan hakem Ümit Öztürk'ün dinlendirilmesine karar verdi.

11 Şubat 2019 17:44

Süper Lig’de bu sezon uygulamaya başlanılan VAR sistemi nedeniyle birçok hakem kızağa çekilirken bu durumdan nasibini alan son isim Ümit Öztürk oldu.

Türk Telekom Stadı’nda oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçında orta hakem olarak görev yapan Öztürk, birçok tartışmalı karara hükmederek tepkilerin odak noktası oldu.

Daha önce VAR protokolüne aykırı davrandıkları için Halis Özkahya, Hüseyin Göçek, Serkan Çimen, Halil Umut Meler ve Fırat Aydınus gibi isimleri cezalandıran MHK, Ümit Öztürk’e de bir süre maç vermeme kararı aldı.

Sporx’in iddiasına göre, karşılaşmanın analizini yapan ve gözlemci raporlarını değerlendiren MHK heyeti, hakem Ümit Öztürk’le de görüşerek hatalı bullunduğunu sözlü olarak ifade etti.

Öte yandan hakem Öztürk’ün, Yuto Nagatomo’nun kendisine yönelik “F..k off” diye bağırdığı olaya ilişkin “Çok gürültülüydü ve duymadım” şeklinde yanıt verdiği öğrenildi.

11 Şubat 2019 Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal`dan Ümit Öztürk`ün Fatih Terim ile fotoğraf çektirmesine yorum Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Zenit maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında ligde yaşanan hakem hatalarına tepki gösterdi. Ersun Yanal, Galatasaray`ın Trabzonspor ile oynadığı maç sonrası hakem Ümit Öztürk`ün Fatih Terim ile fotoğraf çektirmesi hakkındaki düşüncelerini de açıkladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:27 | 11 Şubat 2019
galatasaray mhk trabzonspor Ümit Öztürk
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