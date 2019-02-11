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MAÇ SONUCU | Giresunspor 1-1 Ümraniyespor | Spor Toto 1. Lig 21. hafta
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU | Giresunspor 1-1 Ümraniyespor | Spor Toto 1. Lig 21. hafta

Spor Toto 1. Lig 21. hafta karşılaşmasında Ümraniyespor'u ağırlayan Giresunspor, güçlü rakibi ile 1-1 berabere kaldı ve galibiyet hasretini 9 maça çıkardı. Ümraniyespor ise zirve yolunda kritik bir kayıp yaşadı.

11 Şubat 2019 21:51

Spor Toto 1. Lig 21. hafta mücadelesinde Giresunspor’a konuk olan Ümraniyespor son anlarda yediği golle sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Ev sahibi ekip Giresunspor, 40. dakikada Andreas Vasilogiannis’in golüyle 1-0 geriye düşerken maçın 86. dakikasında kazanılan penaltı vuruşunu Abiola Duda gole çevirince Giresunspor skoru 1-1’e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele bu skorla sona erdi.

Bu sonucun ardından Giresunspor 22 puanla küme düşme hattının hemen üzerinde 15. sırada yer alırken 38 puana ulaşan Ümraniyespor ise 4. sırada kaldı.

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Alper Çetin, Mehmet Şahan Yılmaz, Gökhan Memişoğlu

Giresunspor: Anıl Atağ, Savaş Polat, Aykut Demir, Tevfik Altındağ, Bahadır Erol, Tanase, Orhan Taşdelen, Landel, Volkan Okumak (Dk. 57 Emre Nefiz), Muhemmet Reis (Dk. 67 Alperen Aydın), Dauda (Dk. 89 Yasin Ozan)

Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Merthan Açıl, Yasir Subaşı, Tarık Tekdal, Vasilogiannis (Dk. 67 Emircan Altıntaş), Serkan Göksu, Muhammed Gönülaçar, Dialiba, Madinda (Dk. 80 Bahadır Taşdelen), Atabey Çiçek

Goller: Dk. 40 Vasilogiannis (Ümraniyespor), Dk. 86 Dauda (Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Volkan Okumak, Dk. 39 Orhan Taşdelen, Dk. 66 Tevfik Altındağ, Dk. 80 Landel (Giresunspor), Dk. 19 Atabey Çiçek, Dk. 33 Vasilogiannis (Ümraniyespor)

Son güncelleme 21:51 | 11 Şubat 2019
giresunspor Ümraniyespor
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