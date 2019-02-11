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MAÇ SONUCU | Gazişehir Gaziantep 2-0 Hatayspor | Spor Toto 1. Lig 21. hafta
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU | Gazişehir Gaziantep 2-0 Hatayspor | Spor Toto 1. Lig 21. hafta

Spor Toto 1. Lig 21. hafta karşılaşmasında Gazişehir Gaziantep sahasında ağırladığı Hatayspor'u 2-0 mağlup ederek üst üste puan kayıpları sonrasında moral buldu.

11 Şubat 2019 21:34

Spor Toto 1. Lig 21. hafta mücadeleisinde üst sıraları yakından ilgilendiren maçta Gazişehir Gaziantep, Hatayspor’u 2-0 yenerek zirve takibini sürdürdü.

Ligde son 3 maçından galibiyet çıkaramayan Gazişehir, Hatayspor karşısında 42. dakikada Kerim avcı’nın attığı golle 1-0 öne geçti.

İlk yarısı bu skorla sona eren maçın kinci yarısı uzun süre sessiz geçerken 90+6’da Yonathan Del Valle’nin golü maçın skorunu belirledi ve Gazişehir mücadeleyi 2-0 kazandı.

Bu sonuçla puanını 35 yapan Gazişehir Gaziantep 6. sırada yer alırken 36 puanda kalan Hatayspor ise haftayı 5. sırada tamamladı.

Stat: Gaziantep

Hakemler: Onur Özütoprak, Baran Eraslan, Cem Özbay

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Uğur Arslan Kuru, Yalçın Kılınç, Kerim Avcı (Dk. 76 Segbefia), Gökhan Alsan, Rıdvan Şimşek, Chabbi (Dk. 66 Sow), Mücahit Albayrak, Kenan Özer, (Dk. 71 Del Valle), Bjarnason, Erhan Çelenk

Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Hamza Gür (Dk. 60 Mirkan Aydın), Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Maiga (Dk. 43 Korkishko), Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli (Dk. 86 Soner Örnek), Caner Hüseyin Bağ

Goller: Dk. 42 Kerim Avcı, Dk. 90+6 Del Valle (Gazişehir Gaziantep)

Sarı kartlar: Dk. 14 Yalçın Kılınç, Dk. 53 Gökhan Alsan, Dk. 66 Kerim Avcı (Gazişehir Gaziantep), Dk. 43 Akın Alkan, Dk. 53 Kubilay Sönmez, Dk. 74 Sadi Karaduman (Hatayspor)

Son güncelleme 21:34 | 11 Şubat 2019
Gazişehir Gaziantep hatayspor
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