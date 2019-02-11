MAÇ SONUCU | DG Sivasspor 2-1 Akhisarspor | Süper Lig 21. hafta

Spor Toto Süper Lig 21. hafta mücadelesinde Akhisarspor’u konuk eden Demir Grup Sivasspor, 2-1 galip gelerek ligde üç hafta sonra galibiyeti hatırladı.

Karşılaşmanın 5. dakikasında gol perdesini açan Arouna Kone Sivasspor’u 1-0’lık üstünlüğe taşırken ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan Sivasspor ‘VAR’ kararıyla penaltı kazandı ve Kone durumu 2-0’a getiren isim oldu.

Maçın 81. dakikasında sarı kart gören Sivasspor savunma oyuncusu Ziya Erdal, 86. dakikada ‘VAR’ kararıyla ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılırken Akhisarspor ise penaltı kazandı.

Topun başına geçen Josue skoru 2-1’e getirse de kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele Sivasspor’un 2-1’lik galibiyeti ile sona erdi.

Bu sonucun ardından ligde son sıradaki Akhisarspor 17 puanda kalırken 31 puana ulaşan Sivasspor 7. sırada kaldı. Sivasspor gelecek hafta deplasmanda BB Erzurumspor’a konuk olurken Akhisarspor sahasında Ankaragücü’nü ağırlayacak.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Douglas, Bjarsmyr, Braz, Ziya Erdal, Ndinga, Hakan Arslan, Diabate (Dk. 79 Mert Hakan Yandaş), Rybalka (Dk. 71 Fatih Aksoy), Emre Kılınç, Kone (Dk. 66 Muhammet Demir)

Akhisarspor: Fatih Öztürk, Zeki Yavru, Caner Osmanpaşa, Cocalic, Musa Nizam (Dk. 72 Manu), Serginho, Sissoko (Dk. 82 Aykut Çeviker), Regattin (Dk. 66 Onur Ayık), Josue, Barbosa, Cikalleshi

Goller: Dk. 4 ve 60 (Penaltıdan) Kone (Demir Grup Sivasspor), Dk. 88 Josue (Penaltıdan) (Akhisarspor)

Kırmızı Kart: Dk. 86 Ziya Erdal (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Rybalka, Dk. 90+4 Braz (Demir Grup Sivasspor), Dk. 44 Zeki Yavru, Dk. 90+1 Manu (Akhisarspor)