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MAÇ SONUCU | Ankaragücü 3-0 Kasımpaşa | Süper Lig 21. hafta
MKE Ankaragücü

MAÇ SONUCU | Ankaragücü 3-0 Kasımpaşa | Süper Lig 21. hafta

Spor Toto Süper Lig 21. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Ankaragücü 3-0 galip geldi. Kasımpaşa ligde üst üste 5. yenilgisini alırken Ankaragücü 9 maç sonra galip geldi.

11 Şubat 2019 22:03

Spor Toto Süper Lig 21. haftasında Ankaragücü’ne konuk olan Kasımpaşa zorlu deplasmandan 3-0’lık yenilgiyle ayrıldı ve kötü gidişata dur diyemedi.

Ligdeki son galibiyetini 4 Kasım 2018’de alan Başkent temsilcisi Ankaragücü 34. dakikada Dever Orgill’in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Ankaragücü’nde Hadi Sacko 46. dakikada uzak mesafeden harika bir gole imza atarken Ankaragücü de skoru 2-0’a getirdi.

Ligde kötü günler geçiren Kasımpaşa, Ankaragücü karşısında da beklenen futbolu sergileyemezken hücum organizasyonlarında etkisiz kaldı.

Maçın 75. dakikasında oyua giren İlhan Parlak, 86. dakikada yakaladığı gol fırsatını değerlendirince Ankaragücü mücadeleyi 3-0 kazandı ve 9 maç sonra galibiyetle tanıştı.

Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa karşısındaki galibiyetle 7 hafta aradan sonra rakip ağları da havalandırmış oldu. Başkent temsilcisi ligin 14. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalarak hem son golünü kaydetmiş, hem de son puanını almıştı.

Bu sonucun ardından Ankaragücü puanını 23 yaparken Kasımpaşa 29 puanda kaldı. Kasımpaşa ligde bir sonraki maçında Galatasaray’ı ağırlarken Ankaragücü deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak.

Stat: Eryaman

Hakemler: Suat Arslanboğa, Serkan Ok, İsmail Şencan

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto (Dk. 51 Sedat Ağçay), Djedje, Moke, Sacko (Dk. 75 İlhan Parlak), Scarione (Dk. 31 Moulin), Boyd, Orgill

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau (Dk. 75 Karim Hafez), Tarkan Serbest (Dk. 65 Heintz), Pavelka, Koita, Hajradinovic (Dk. 46 İlhan Depe), Trezeguet, Perica

Goller: Dk. 34 Orgill, Dk. 46 Sacko, Dk. 86 İlhan Parlak (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 64 Moulin, Dk. 67 Boyd, Dk. 75 Kulusic (MKE Ankaragücü), Dk. 90+2 Veysel Sarı (Kasımpaşa)

Son güncelleme 22:59 | 11 Şubat 2019
ankaragücü Kasımpaşa spor toto süper lig
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
21 13 45
2 Galatasaray
21 11 39
3 Besiktas
21 10 36
4 Yeni Malatyaspor
21 9 34
5 Trabzonspor
21 9 33
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