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Juventus, Aaron Ramsey’i transfer ettiğini açıkladı!
İtalya Serie A

Juventus, Aaron Ramsey’i transfer ettiğini açıkladı!

Juventus Kulübü, Arsenal'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek Galli futbolcu Ramsey'nin transfer edildiğini duyurdu

11 Şubat 2019 22:57

İtalya ekibi Juventus, İngiltere temsilcisi Arsenal’daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek Galli futbolcu Aaron Ramsey’nin transfer edildiğini açıkladı.

Juventus Kulübü, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Ramsey ile 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İtalya ekibinin bonservis bedeli ödemeden transfer ettiği Ramsey, 2008’de Cardiff City’den Arsenal’a 4,8 milyon sterlin karşılığında imza atmıştı. Gelecek sezon Juventus forması giyecek Ramsey, Arsenal’da görev yaptığı 11 yılda 259 maça çıktı ve 61 gol kaydetti.

Öte yandan İngiltere basınında yer alan haberlerde, Ramsey’nin Juventus’tan haftalık 400 bin sterlin maaş alacağı öne sürüldü.

Son güncelleme 22:57 | 11 Şubat 2019
Aaron Ramsey arsenal juventus
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