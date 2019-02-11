Hakemler ne istiyor?

Trabzonspor eksikleri olmasına rağmen zorlu Galatasaray deplasmanında başarılı bir performans ortaya koydu. Ünal hoca rakibi iyi analiz etmiş ve doğru bir sistemle elindeki en iyi kadroyu sahaya sürmüş. Trabzonspor altyapıdan gelen 5 genç futbolcu ile 11 yabancıyla oynayan Galatasaray karşısında galibiyeti hak eden bir futbol oynadı. Fakat hakem Ümit Öztürk'ün hataları Galatasaray'ın galip gelmesini sağladı. Eğer Galatasaray lehine olmayan penaltıyı vermeseydi, ilk yarı yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı göstererek Diagne'yi dışarı atsaydı ve Trabzonspor'un penaltısını verseydi bu maç bu skorla bitmezdi. Ümit Öztürk sana yazıklar olsun, 18 yaşındaki Arda'nın emeğini çaldın. Trabzonspor'un en büyük sorunu, rakibe alan markajı yaparken kendilerine yakın Galatasaraylı futbolculara baskı ve pres yapmayarak onlara boş alan bırakmalarıydı. Trabzonlu futbolcular merkezden verkaçlarla gol arayan Galatasaraylılara fazlasıyla fırsatlar verdi. Bu kadar açığı bulan Galatasaray takımı pozisyonları iyi değerlendirdi. Ünal Karaman'ın takımın boy ortalaması yükseltmek için Toure'yi ön liberoya alması hiçbir işe yaramadı. Kaleci Arda, Yusuf, Hüseyin, Abdülkadir Parmak ve Abdülkadir Ömür gerçekten alkışı hak eden bir performans ortaya koydular. Trabzonspor'u, Başakşehir maçında hakem hataları ile 3 puanı gitmişti. Galatasaray maçında da hakem hataları ile 3 puanı gitti. Federasyon ve MHK Türk futboluna bu kadar çok milli futbolcu yetiştiren Trabzonspor'dan ne istiyor? Bir takım bu kadar ezilir mi? Bu çocukların emeğine yazık değil mi? Hepinize yazıklar olsun!

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