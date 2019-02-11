SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Yıldırım garsonunu müşavirliğe atadı
Galatasaray Trabzonspor maçının ardından Ahmet Ağaoğlu’ndan sert tepki!
Trabzonspor

Galatasaray Trabzonspor maçının ardından Ahmet Ağaoğlu’ndan sert tepki!

Galatasaray'ın sahasında Trabzonspor'u 3-1 yendiği maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, maçın hakemi Ümit Öztürk'ü eleştirdi. Ahmet Ağaoğlu, yaptığı açıklamada "1915 yılında Trabzon Lisesi’nin öğrencileri Çanakkale’de emperyalistler tarafından şehit edildi. 104 yıl sonra Trabzon’un gençleri bu akşam farklı bir şekilde katledildi... Ya maçlarda İstiklal Marşı'nı okutmayalım ya da 17-18 yaşında hala lisede okuyan, bir yandan futbol oynayan çocuklara, bu sıkıntıları yaşatmayalım" dedi.

11 Şubat 2019 08:44

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray, sahasında oynadığı maçta Trabzonspor’u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ahmet Ağaoğlu, maçın hakemi Ümit Öztürk’ü sert bir dille eleştirdi. Ahmet Ağaoğlu, yaptığı açıklamada “1915 yılında Trabzon Lisesi’nin öğrencileri Çanakkale’de emperyalistler tarafından şehit edildi. 104 yıl sonra Trabzon’un gençleri bu akşam farklı bir şekilde katledildi… Ya maçlarda İstiklal Marşı'nı okutmayalım ya da 17-18 yaşında hala lisede okuyan, bir yandan futbol oynayan çocuklara, bu sıkıntıları yaşatmayalım” ifadelerini kullandı.

11 Şubat 2019 Galatasaray Trabzonspor maçını spor yazarları değerlendirdi Spor yazarları, Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmayı yorumladı. İlgili Haberi Oku

“Düşmanlarımız bugün farklı şekilde karşımıza çıkıyorlar. Eğer Türk futbolunun ilerlemesini istiyorsak, biz bu gençlerle geleceğiz. Ya şu İstiklal Marşı'nı maçlardan önce okutmayalım, ya da bu gençlere bu sıkıntıyı yaşatmayalım” diye konuşan Ağaoğlu, “Galatasaray'ı aldığı galibiyetten dolayı kutluyorum. Bu bir futbol maçı, her sonuç çıkar ama lütfen skor, oynanarak tecelli etsin. Pozisyonları zaten herkes konuşuyor” dedi.

“BU BAŞIMIZA GELEN İLK VAKA DEĞİL”

Ahmet Ağaoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Bu başımıza gelen ilk vaka değil. Tekrar tekrar tekrar… Bırakın şu çocuklar mücadelelerini sahada versinler. Bu çocukları bu şekilde geliştiremeyiz. Aradan 105 sene geçti, mücadelenin ruhu değişmedi, sadece düşman şekil değiştirdi. O düdük çalacaksa adaletli olarak çalsın. Skor koptuktan sonra son 10-15 dakikada hak etmediğimiz halde lehimize verilen fauller… Allah bize değil haram tek gol, haram tek faul nasip etmesin. Biz bu takımla ligin sonuna kadar mücadeleyi devam ettireceğiz.

Bunlara bakıp ders çıkarması, utanması gerekenler var. Aynaya nasıl bakacaklar? İnsan sahaya çıkarken şu esame listesini aldığı zaman, oyuncuların doğum tarihine bir bakar. Bizler, bu çocukların gözüne bakamıyoruz. Onların haklarını koruyamıyoruz. O düdük asılsın istemiyoruz, o düdük adaletli çalınsın. Ben kim oluyorum bir kulüp başkanı olarak. Yakışır mı hiç? Öyle bir şey yok. O düdük lütfen adaletli çalsın. Ben 17-18 yaşındaki çocuklarımı gönül rahatlığıyla sahaya süreyim.

Ağaoğlu VAR sistemini ise şu sözlerle yorumladı: “VAR sistemi mükemmel, neticede teknoloji, her şeyi orada gösteriyor. Ceza sahası içinde bir oyuncunun ayağına basıyorsanız eğer, bunu size gösteriyor. Ama bunun kararını veren ise yine bir insan. VAR, var mı yok mu? Neye göre var neye göre yok ben de anlamış değilim.”

11 Şubat 2019 Trabzonspor`dan sert açıklama: `Senaryoyu yazanlar...` Trabzonspor`un Galatasaray`a 3-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından bordo-mavililer bir sert açıklamada daha bulundu. Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Senaryoyu yazan ise Türk futbolunu adalet ve hakkaniyetten mahrum bırakarak köşe taşlarını tutanlardır. Galatasaray`ın penaltı kararında VAR`a gitmeyen hakem Öztürk, Trabzonspor`un penaltısını iptal etmek için VAR`a giderek Türk futbolundaki çifte standartçılığın en bariz örneklerinden birini sergilemiştir ifadeleri kullanıldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 08:44 | 11 Şubat 2019
Ahmet Ağaoğlu galatasaray galatasaray-trabzonspor trabzonspor
GÜNÜN MAÇLARI
Yeni Malatyaspor
Yarın - 20:30
-
Besiktas
Akhisarspor
16/02/2019 - 13:30
-
Ankaragücü
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
21 13 45
2 Galatasaray
21 11 39
3 Besiktas
21 10 36
4 Yeni Malatyaspor
21 9 34
5 Trabzonspor
21 9 33
TÜMÜNÜ GÖR