Galatasaray Trabzonspor maçının ardından Ahmet Ağaoğlu’ndan sert tepki!

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray, sahasında oynadığı maçta Trabzonspor’u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ahmet Ağaoğlu, maçın hakemi Ümit Öztürk’ü sert bir dille eleştirdi. Ahmet Ağaoğlu, yaptığı açıklamada “1915 yılında Trabzon Lisesi’nin öğrencileri Çanakkale’de emperyalistler tarafından şehit edildi. 104 yıl sonra Trabzon’un gençleri bu akşam farklı bir şekilde katledildi… Ya maçlarda İstiklal Marşı'nı okutmayalım ya da 17-18 yaşında hala lisede okuyan, bir yandan futbol oynayan çocuklara, bu sıkıntıları yaşatmayalım” ifadelerini kullandı.

Galatasaray Trabzonspor maçını spor yazarları değerlendirdi Spor yazarları, Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmayı yorumladı. İlgili Haberi Oku

“Düşmanlarımız bugün farklı şekilde karşımıza çıkıyorlar. Eğer Türk futbolunun ilerlemesini istiyorsak, biz bu gençlerle geleceğiz. Ya şu İstiklal Marşı'nı maçlardan önce okutmayalım, ya da bu gençlere bu sıkıntıyı yaşatmayalım” diye konuşan Ağaoğlu, “Galatasaray'ı aldığı galibiyetten dolayı kutluyorum. Bu bir futbol maçı, her sonuç çıkar ama lütfen skor, oynanarak tecelli etsin. Pozisyonları zaten herkes konuşuyor” dedi.

“BU BAŞIMIZA GELEN İLK VAKA DEĞİL”

Ahmet Ağaoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Bu başımıza gelen ilk vaka değil. Tekrar tekrar tekrar… Bırakın şu çocuklar mücadelelerini sahada versinler. Bu çocukları bu şekilde geliştiremeyiz. Aradan 105 sene geçti, mücadelenin ruhu değişmedi, sadece düşman şekil değiştirdi. O düdük çalacaksa adaletli olarak çalsın. Skor koptuktan sonra son 10-15 dakikada hak etmediğimiz halde lehimize verilen fauller… Allah bize değil haram tek gol, haram tek faul nasip etmesin. Biz bu takımla ligin sonuna kadar mücadeleyi devam ettireceğiz.

Bunlara bakıp ders çıkarması, utanması gerekenler var. Aynaya nasıl bakacaklar? İnsan sahaya çıkarken şu esame listesini aldığı zaman, oyuncuların doğum tarihine bir bakar. Bizler, bu çocukların gözüne bakamıyoruz. Onların haklarını koruyamıyoruz. O düdük asılsın istemiyoruz, o düdük adaletli çalınsın. Ben kim oluyorum bir kulüp başkanı olarak. Yakışır mı hiç? Öyle bir şey yok. O düdük lütfen adaletli çalsın. Ben 17-18 yaşındaki çocuklarımı gönül rahatlığıyla sahaya süreyim.

Ağaoğlu VAR sistemini ise şu sözlerle yorumladı: “VAR sistemi mükemmel, neticede teknoloji, her şeyi orada gösteriyor. Ceza sahası içinde bir oyuncunun ayağına basıyorsanız eğer, bunu size gösteriyor. Ama bunun kararını veren ise yine bir insan. VAR, var mı yok mu? Neye göre var neye göre yok ben de anlamış değilim.”

Trabzonspor`dan sert açıklama: `Senaryoyu yazanlar...` Trabzonspor`un Galatasaray`a 3-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından bordo-mavililer bir sert açıklamada daha bulundu. Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Senaryoyu yazan ise Türk futbolunu adalet ve hakkaniyetten mahrum bırakarak köşe taşlarını tutanlardır. Galatasaray`ın penaltı kararında VAR`a gitmeyen hakem Öztürk, Trabzonspor`un penaltısını iptal etmek için VAR`a giderek Türk futbolundaki çifte standartçılığın en bariz örneklerinden birini sergilemiştir ifadeleri kullanıldı. İlgili Haberi Oku