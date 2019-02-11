Süper Lig’in 21. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray’a 3-1 mağlup oldu. Bu zorlu müsabakaya ise hakem kararları damga vurdu. Verdiği veya vermediği kararlar ile Ümit Öztürk, özellikle bordo-mavili camianın büyük tepkisini çekti.

Galatasaray Trabzonspor maçı sonrası Trabzon medyası ateş püskürdü: Katliam Galatasaray`ın Trabzonspor`u 3-1 yendiği karşılaşma, Trabzon yerel medyasında geniş yankı buldu. Trabzon gazeteleri, hakem Ümit Öztürk`ün yönetimini sert bir dille eleştirdi. İlgili Haberi Oku

Devre arasında FIFA’dan transfer yasağı alan ve takıma takviye yapamayan, sakat oyuncularının çokluğu nedeniyle de kadro derinliğini kaybeden Trabzonspor’un, Galatasaray karşısında verdiği mücadeleye bordo-mavili taraftarlar da duyarsız kalmadı. Trabzonspor taraftarı, gece yarısı Trabzon’a dönenen takımı havaalanında karşılayarak moral verdi. Bordo-mavili takıma gönül verenler, başta Teknik Direktör Ünal Karaman olmak üzere futbolculara da tek tek sarılarak adeta bağırlarına bastı ve mücadeleden 3 puanla ayrılmış gibi davrandı.

Galatasaray Trabzonspor maçının ardından Ahmet Ağaoğlu`ndan sert tepki! Galatasaray`ın sahasında Trabzonspor`u 3-1 yendiği maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, maçın hakemi Ümit Öztürk`ü eleştirdi. Ahmet Ağaoğlu, yaptığı açıklamada 1915 yılında Trabzon Lisesi'nin öğrencileri Çanakkale'de emperyalistler tarafından şehit edildi. 104 yıl sonra Trabzon'un gençleri bu akşam farklı bir şekilde katledildi... Ya maçlarda İstiklal Marşı`nı okutmayalım ya da 17-18 yaşında hala lisede okuyan, bir yandan futbol oynayan çocuklara, bu sıkıntıları yaşatmayalım dedi. İlgili Haberi Oku