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Fenerbahçe Zenit maçı öncesi Ersun Yanal’ı bekleyen zorluk: Kadro arapsaçı!
Uefa Avrupa Ligi

Fenerbahçe Zenit maçı öncesi Ersun Yanal’ı bekleyen zorluk: Kadro arapsaçı!

Fenerbahçe'nin Zenit ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi Ersun Yanal'ın en büyük sorunu yanlış planlama... Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın bankoları Dirar, Soldado ve Mehmet Ekici UEFA listesinde yok. Frey, Benzia ve Slimani kadroda...

11 Şubat 2019 09:23

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda yarın Zenit ile karşılaşacak Fenerbahçe'de ciddi bir kadro sıkıntısı yaşanıyor. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın bankoları Dirar, Soldado ve Mehmet Ekici'nin yanı sıra devre arasında takıma katılan Serdar Aziz ile Miha Zajc UEFA listesinde yer almazken kadroda bulunan küskün ve formsuz isimlerin çokluğu en büyük sorun…

Süper Lig listesinin dışında kalan Benzia, formsuz forvetler Slimani ve Frey ile Alper Potuk, Zenit maçı kadrosunda olacak. Dirar'ın yerine Moses'a forma vermesi beklenen Ersun Yanal'ın en büyük sıkıntısı ise forvet hattında. Elinde iki formsuz golcüsü bulunan tecrübeli teknik adamın tercihi Slimani'den yana…

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ZENIT MAÇINA FRANSIZ HAKEM

Fenerbahçe ile Zenit arasında yarın oynanacak Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçını Fransız Hakem Ruddy Buquet yönetecek. Yüksek riskli maç statüsüne alınan mücadele için taraftarlardan dikkatli olunması istendi. Ersun Yanal'ın basın toplantısı ise bugün saat 15.30'da…

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Son güncelleme 09:23 | 11 Şubat 2019
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