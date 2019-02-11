Fenerbahçe Zenit maçı öncesi Ersun Yanal’ı bekleyen zorluk: Kadro arapsaçı!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda yarın Zenit ile karşılaşacak Fenerbahçe'de ciddi bir kadro sıkıntısı yaşanıyor. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın bankoları Dirar, Soldado ve Mehmet Ekici'nin yanı sıra devre arasında takıma katılan Serdar Aziz ile Miha Zajc UEFA listesinde yer almazken kadroda bulunan küskün ve formsuz isimlerin çokluğu en büyük sorun…

Süper Lig listesinin dışında kalan Benzia, formsuz forvetler Slimani ve Frey ile Alper Potuk, Zenit maçı kadrosunda olacak. Dirar'ın yerine Moses'a forma vermesi beklenen Ersun Yanal'ın en büyük sıkıntısı ise forvet hattında. Elinde iki formsuz golcüsü bulunan tecrübeli teknik adamın tercihi Slimani'den yana…

UEFA`dan Galatasaray ve Fenerbahçe`ye müjde! UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Galatasaray ve Fenerbahçe`yi yakından ilgilendiren Finansal Fair Play (FFP) ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ceferin, FFP konusunda esnemeye gideceklerini söyledi. İlgili Haberi Oku

ZENIT MAÇINA FRANSIZ HAKEM

Fenerbahçe ile Zenit arasında yarın oynanacak Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçını Fransız Hakem Ruddy Buquet yönetecek. Yüksek riskli maç statüsüne alınan mücadele için taraftarlardan dikkatli olunması istendi. Ersun Yanal'ın basın toplantısı ise bugün saat 15.30'da…

Fenerbahçe hesap soracak! Sabır taştı Fenerbahçe, hakem hatalarına karşı harekete geçiyor. Fenerbahçe yönetimi, federasyon ve MHK'ya başvurup haksız kararları engellemeye çalışacak. Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, hazırlıklara başladı. İlgili Haberi Oku