Fenerbahçe Zenit maçı kadrosu belli! Fener’in UEFA Avrupa Ligi kadrosunda kimler var?

Fenerbahçe Avrupa Ligi’ son 32 turu ilk maçında Rusya temsilcisi Zenit’i ağırlıyor. Ülker Stadı'nda oynanacak olan ilk maçı zorlu maçtan galip ayrılmak istiyor. Peki Fenerbahçe Zenit maçı kadrosunda kimler var? İşte Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi kadrosu…

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosuna Tolgay Arslan, Victor Moses ve Sadık Çiftpınar eklendi.

Kurallar gereği kadroya üç futbol eklenebiliyor. Bu nedenle Soldado, Mehmet Ekici ve Serdar Aziz kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu şöyle;

Volkan Demirel, Harun Tekin, Erten Aksu, Hasan Ali, Isla, İsmail Köybaşı, Şener, Neustädter, Skrtel, Sadık Çiftpınar, Mehmet Topal, Victor Moses, Tolgay Arslan, Ayew, Valbuena, Jailson, Eljif Elmas, Alper Potuk, Frey, Slimani, Benzia.

FENERBAHÇE ZENİT MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

12 Şubat Salı günü saat 20:55'de Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma beIN SPORTS kanallarından canlı yayınlanacak. Bu mücadelenin rövanşı ise 21 Şubat'ta oynanacak. Karşılaşma saatleri ise daha sonra açıklanacak.

Roman Neustaedter`den Zenit açıklaması: `Bizim için avantaj olabilir` Fenerbahçe`nin Rus savunma oyuncusu Roman Neustadter, Zenit karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. Başarılı futbolcu Zenit 2 aydır resmi maç oynamıyor bu bizim için bir avantaj ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku

ERSUN YANAL: KADRO ARAPSAÇI

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda yarın Zenit ile karşılaşacak Fenerbahçe’de ciddi bir kadro sıkıntısı yaşanıyor. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın bankoları Dirar, Soldado ve Mehmet Ekici’nin yanı sıra devre arasında takıma katılan Serdar Aziz ile Miha Zajc UEFA listesinde yer almazken kadroda bulunan küskün ve formsuz isimlerin çokluğu en büyük sorun…

Süper Lig listesinin dışında kalan Benzia, formsuz forvetler Slimani ve Frey ile Alper Potuk, Zenit maçı kadrosunda olacak. Dirar’ın yerine Moses’a forma vermesi beklenen Ersun Yanal’ın en büyük sıkıntısı ise forvet hattında. Elinde iki formsuz golcüsü bulunan tecrübeli teknik adamın tercihi Slimani’den yana…