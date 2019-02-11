Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’dan Ümit Öztürk’ün Fatih Terim ile fotoğraf çektirmesine yorum

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında yarın Zenit’i konuk edecek olan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal, basın mensuplarının karşısında çıktı. Trabzonspor ile oynanan karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in hakem Ümit Öztürk ile fotoğraf çektirmesiyle ilgili düşünceleri sorulan Ersun Yanal, “Aynı geminin içindeyiz. Elbette görüştüğümüz insanlar var. Ben rakip takımın teknik direktörüyle yemek yiyemeyecek miyim mesela? Sapla samanı ayıralım” şeklinde konuştu.

Ligde yaşanan hakem hataları ile ilgili sorulan sorulara yanıt veren Ersun Yanal “Ben futbolun dışında bir şey konuşmaya karşıyım. Futbolun içinde kalmayı arzu ediyorum. Aslında hakemler de futbolun içinde ama aynı zamanda dışında olmalı” dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç`tan sert tepki: Bu iş bu şekilde yürümez Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaşadıkları hakem hatalarına çok sert tepki gösterdi. Kayseri dönüşü uçakta durum değerlendirmesi yapan Ali Koç, “Resmen her maç ince ince doğranıyoruz. Tesadüf olmasını umuyorum yoksa bu iş bu şekilde yürümez” dedi. İlgili Haberi Oku

HAKEM HATALARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Bugün gelinen noktanın herkesi rahatsız ettiğini belirten Ersun Yanal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün geldiğimiz noktada hataları sadece kendimiz için değerlendirmiyorum. Bugünkü noktadan herkes memnun mu? Herkes adil olunduğunu düşünüyor mu? Bugün herkes yara aldı mı almadı mı? Notlar nasıl veriliyor neye göre değerlendiriliyor bilmiyorum. Keyfi bir uygulama var mı? Eğer keyfi işler yoksa nasıl değerlendiriliyor? Kamuoyu merak ediyor. Ben de merak ediyorum. Madem bu duruma getirdiniz çıkıp açıklama yapmak zorundasınız. Biri kararı uygularken diğeri uygulamayabiliyor. Hoca bana cuma günü “İki kere ‘F…ck off’ dediği için atıldı” dedi. Diğer yandan birisi iki kez bağırıyor ve atılmıyor. Kamuoyu bilgilendirilmeli.”

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Zenit maçı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Ersun Yanal “Zenit maçını kazanabileceğimizi düşünüyorum. Özellikle gol yemeden kazanırsak büyük bir avantaj kazanacağımızı düşünüyorum. Geçmişteki listeyi şu anda konuşmak doğru değil. Şu anda kadromuzdaki tüm oyuncularımıza değer vererek, onları kazanarak geçmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

Slimani’nin zor bir dönemden geçtiğini sözlerine ekleyen Ersun Yanal “Slimani kötü bir dönem geçirdi ama çok çaba sarf ediyor. Umarım onun için de iyi olacaktır. Ben her futbolcuma güveniyorum” değerlendirmesinde bulundu.