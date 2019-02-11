Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: Beni bile çıldırttılar!

Sercan HAMZAOĞLU / ÖZEL HABER Fenerbahçe'de Kayserispor maçından sonra gündemden düşmeyen hakem hatalarına Teknik Direktör Ersun Yanal da sessiz kalamadı. Hatalar, teknik direktörlük kariyerinde hakemlerle ilgili hiç konuşmayan, takımı ne kadar haksızlığa uğrarsa uğraşın çizgisini bozmayan Ersun Yanal'ın bile sabrını taşırdı.

Kayserispor maçından sonra basın toplantısında artık dayanamayacak noktaya gelen 57 yaşındaki başarılı teknik adam, tepkisini sert ama çizgisini bozmadan gösterdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç`tan sert tepki: Bu iş bu şekilde yürümez Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaşadıkları hakem hatalarına çok sert tepki gösterdi. Kayseri dönüşü uçakta durum değerlendirmesi yapan Ali Koç, “Resmen her maç ince ince doğranıyoruz. Tesadüf olmasını umuyorum yoksa bu iş bu şekilde yürümez” dedi. İlgili Haberi Oku

Maçtan sonra da yakın çevresine isyan eden Ersun Yanal’ın, “Benim bunca yıllık kariyerimde hiç hakem konuştuğumu gördünüz mü? Ama bu artık olacak iş değil… Burada kasıt var. Kariyerimde daha önce bir takımı böyle zor duruma düşürmeye çalışan hakemler görmedim. Yeter artık! Beni bile çıldırttılar! Bursa ve Kayseri maçlarındaki hatalar olmasa bugün bambaşka bir pozisyondaydık. Göztepe ve Malatya maçlarında bile önümüzü kesmeye çalıştılar ama taraftarımızın müthiş desteği ve oyuncularımın çok iyi performansıyla hakemi de yendik. Ama her zaman hakemi yenemezsiniz” dediği öğrenildi.

Fenerbahçe Zenit maçı öncesi Ersun Yanal`ı bekleyen zorluk: Kadro arapsaçı! Fenerbahçe`nin Zenit ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi Ersun Yanal`ın en büyük sorunu yanlış planlama... Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın bankoları Dirar, Soldado ve Mehmet Ekici UEFA listesinde yok. Frey, Benzia ve Slimani kadroda... İlgili Haberi Oku