Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan sert tepki: Bu iş bu şekilde yürümez

Sercan HAMZAOĞLU / ÖZEL HABER Ligin ikinci yarısındaki hakem hatalarından şikayetçi olan Fenerbahçe'de, Başkan Ali Koç'un da bu konudaki rahatsızlığını dile getirdiği ortaya çıktı. Kayseri dönüşü uçakta yönetim kurulu üyeleriyle mini bir toplantı gerçekleştiren Ali Koç, “Bursa maçında Cüneyt Çakır ve yardımcıları daha önce anlattıkları ofsayt kuralının tersinde karar verip 3 puanımıza mal oldu. Malatya ve Göztepe maçlarında da ciddi yanlış kararlara rağmen kazandık. O maçlarda bir anlamda hakemi de yendik ama Kayseri'de iş artık bariz şekilde doğramaya döndü” dedi.
Merkez Hakem Kurulu (MHK) ile ilgili ciddi şüpheleri olduğunu vurgulayan Başkan Ali Koç, “İnce ince doğranıyoruz. Umarım bunların hepsi tesadüftür yoksa bu şekilde bu iş yürümez. Sistematik hakem hatalarının takipçisiyiz. Haziran ayında TFF seçimi var. Biz de bu duruma göre karar veririz” ifadelerini kullandı.
Hakem hataları yüzünden çıkışa geçemedikleri için taraftarın katılacağı bağış kampanyasını da başlatamamaktan yakınan Ali Koç, uğradıkları haksızlıkların görüntülü şekilde anlatılacağı 14 Şubat'taki basın toplantısının talimatını da uçakta verdi.
HATALARA ÖZEL VİDEO
Fenerbahçe, hakem hatalarıyla ilgili 14 Şubat Perşembe günü düzenleyeceği basın toplantısı için yoğun mesaide. Başkan Ali Koç ve yönetimin tam kadro katılacağı organizasyon için yöneticiler Metin Sipahioğlu ve Sertaç Komşuoğlu, FBTV'de gün boyu çalıştı. Sezonun ikinci yarısında yaşanan hataları tek tek gösteren özel bir video hazırlatıldı.