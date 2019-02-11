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Fatih Terim’den sonra şimdi de Şenol Güneş… Bu filmi görmüştük
Milli Takımlar

Fatih Terim’den sonra şimdi de Şenol Güneş… Bu filmi görmüştük

2013 yılında Fatih Terim'i Galatasaray'dan koparan Türkiye Futbol Federasyonu, aynı senaryoyu Şenol Güneş'e de uyguluyor.

11 Şubat 2019 09:07

Başrolde yine TFF Başkanı Yıldırım Demirören var, senaryo bu kez Beşiktaş'ın üzerine! 2013 yılında Galatasaray’ın başarılı olduğu dönemde Yıldırım Demirören, Fatih Terim'i evine davet etmiş ve hem milli takım hem de Galatasaray teknik direktörlüğü teklifinde bulunmuştu. Bu durumu kabul eden İmparator, dönemin Galatasaray Başkanı Ünal Aysal ile ters düşmüştü. Ünal Aysal, “Sadece Galatasaray'ı çalıştırabilirsin” diyerek Fatih Terim'in görevine son vermişti. Fatih Terim, A Milli Takım'a gitti ve Galatasaray'da rüzgâr tersine döndü.

10 Şubat 2019 Fikret Orman`dan Şenol Güneş ve Milli Takım açıklaması! Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, teknik direktör Şenol Güneş`in A Milli Futbol Takımı`nda göreve getirileceği iddiasına yanıt verdi. İlgili Haberi Oku

FİKRET ORMAN ZORDA

Yıldızım Demirören, geçen hafta Fikret Orman ve Şenol Güneş ile birlikte Mercure Otel'de buluştu. TFF Başkanı, 2013'te Fatih Terim'e yaptığı teklifin aynısını Şenol Güneş'e sundu. Milli maçların martta başlayacak olması nedeniyle başarılı teknik adam ile Fikret Orman teklife sıcak baktı. Ancak Beşiktaş yönetiminde aynı düşünce yok. Bazı yöneticiler, “Yıldırım Demirören, Şenol Güneş'in alacaklarını da ödesin” diyerek rest çekti. Taraftarlar da en büyük tepkiyi tecrübeli hocayı Bursaspor maçı sonrası tribüne çağırmayarak verdi.

BENZER SENARYO

Yıldırım Demirören, Fatih Terim'e hem milli takım hem Galatasaray teklifini yapmış, Aysal'ın kabul etmemesiyle Terim'in görevine son verilmişti.

Yıldırım Demirören bu kez Şenol Güneş'e aynı teklifi sundu. Şenol Güneş'in 4 sezonda tarihi başarılar yaşadığı siyah-beyazlılardan kopması an meselesi…

 Fikret Orman ile yönetim fikir ayrılığına düştü. Siyah-beyazlı idarecilerin çoğunluğu, “Şenol Güneş'in alacaklarını da TFF ödesin” diye rest çekti.

 Bursaspor galibiyeti sonrası ilk kez Şenol Güneş'i tribüne çağırmayan taraftarların sabrı taştı, bu durumdan rahatsız ve acil sonuç bekliyor.

10 Şubat 2019 Beşiktaşlı Gökhan Töre`den veryansın: `Kendi menfaat ve egoları...` Beşiktaş`ın yıldız futbolcusu Gökhan Töre, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kadro dışı kalmasının sebebini hala bilmediğini ifade etti. Töre, Şahsıma yapılan bu haksızlığa karşı sorduğum hiçbir soruya cevap alamadığımı, tüm kapıların yüzüme acımasızca kapatıldığını sizlerle üzülerek paylaşmak isterim dedi İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 09:07 | 11 Şubat 2019
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1 Istanbul Basaksehir
21 13 45
2 Galatasaray
21 11 39
3 Besiktas
21 10 36
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21 9 34
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