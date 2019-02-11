Emiliano Sala’nın hayatını kaybettiği düşen uçağın pilotunun kızı sessizliğini bozdu

SKOR DIŞ HABERLER Fransa Ligue 1’de Nantes formasıyla sergilediği başarılı performansın ardından İngiltere Premier Lig ekiplerinden Cardiff City ile anlaşan, ancak eşyalarını toplamak için gittiği Fransa dönüşünde içinde bulunduğu uçak düşen Emiliano Sala, futbol dünyasını yasa boğmuştu. Uzun süren arama çalışmaları, uçağın enkazına rastlanamadığı için, bitme noktasına gelmiş, ancak kamuoyu baskısı sonrası çalışmalar tekrar başlatılmıştı. Emiliano Sala’nın cesedinin bulunmasının ardından ise arama çalışmaları sona erdirilmişti. Bu duruma, düşen uçağı kullanan pilot David Ibbotson’ın ailesinden tepki geldi.

Sala ile dalga geçtiler... Mide bulandıran şok hareket! SKOR DIŞ HABERLER / İnanılmaz ama gerçek... Hayatını kaybeden ünlü futbolcu Sala anılırken tribündeki iğrenç harekete polis anında müdahale etti! İlgili Haberi Oku

22 Ocak’ta düşen uçaktan Emiliano Sala’nın cesedi 6 Şubat’ta çıkarılmıştı. Pilot David Ibbotson’ın kızı Danielle, Arjantinli futbolcunun cesedi bulunduktan sonra arama çalışmalarının durdurulmasına isyan etti. Babasının arama çalışmaları için yaklaşık 150 bin pound bağış toplandığını belirten Danielle, ITV kanalında yayınlanan ‘Good Mornig Britain’ programında “Biliyorum uçak düşeli çok uzun zaman oldu. Babamın artık hayatta olamayacağının da farkındayım. Ama yine de cesedinin bulunmasını istiyorum. Onu orada bir başına bırakmak istemiyorum” dedi.

Aramanın detaylı bir şekilde yapılmasına gerek olmadığını da belirten Danielle “Uçağın enkazı bulundu. Babamın cesedini bulmak için küçük çaplı bir arama bile yeterli olabilir. Cesedi de olsa babamın geri gelmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

Galatasaray tribünlerinden anlamlı pankartlar: Bizimlesin yüreği güzel çocuk! Galatasaray tribünleri açtıkları pankartlarla vefat eden Elazığspor taraftarı Muhammed Furkan Gündüz, Kartal'da çöken binada ölen vatandaşlar, Brezilya ekibi Flamengo`nun tesislerinde meydana gelen yangın ve uçak kazasında ölen futbolcu Emiliano Sala'yı andı. İlgili Haberi Oku