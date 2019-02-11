SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Ozan Arif son yolculuğuna uğurlandı
Emiliano Sala’nın hayatını kaybettiği düşen uçağın pilotunun kızı sessizliğini bozdu
Dünyadan Futbol

Emiliano Sala’nın hayatını kaybettiği düşen uçağın pilotunun kızı sessizliğini bozdu

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın cesedi bulunduktan sonra düşen uçağın enkazı etrafındaki arama çalışmaları durduruldu. Bu duruma uçağı kullanan pilotun kızından tepki geldi.

11 Şubat 2019 15:11

SKOR DIŞ HABERLER Fransa Ligue 1’de Nantes formasıyla sergilediği başarılı performansın ardından İngiltere Premier Lig ekiplerinden Cardiff City ile anlaşan, ancak eşyalarını toplamak için gittiği Fransa dönüşünde içinde bulunduğu uçak düşen Emiliano Sala, futbol dünyasını yasa boğmuştu. Uzun süren arama çalışmaları, uçağın enkazına rastlanamadığı için, bitme noktasına gelmiş, ancak kamuoyu baskısı sonrası çalışmalar tekrar başlatılmıştı. Emiliano Sala’nın cesedinin bulunmasının ardından ise arama çalışmaları sona erdirilmişti. Bu duruma, düşen uçağı kullanan pilot David Ibbotson’ın ailesinden tepki geldi.

10 Şubat 2019 Sala ile dalga geçtiler... Mide bulandıran şok hareket! SKOR DIŞ HABERLER / İnanılmaz ama gerçek... Hayatını kaybeden ünlü futbolcu Sala anılırken tribündeki iğrenç harekete polis anında müdahale etti! İlgili Haberi Oku

22 Ocak’ta düşen uçaktan Emiliano Sala’nın cesedi 6 Şubat’ta çıkarılmıştı. Pilot David Ibbotson’ın kızı Danielle, Arjantinli futbolcunun cesedi bulunduktan sonra arama çalışmalarının durdurulmasına isyan etti. Babasının arama çalışmaları için yaklaşık 150 bin pound bağış toplandığını belirten Danielle, ITV kanalında yayınlanan ‘Good Mornig Britain’ programında “Biliyorum uçak düşeli çok uzun zaman oldu. Babamın artık hayatta olamayacağının da farkındayım. Ama yine de cesedinin bulunmasını istiyorum. Onu orada bir başına bırakmak istemiyorum” dedi.

Aramanın detaylı bir şekilde yapılmasına gerek olmadığını da belirten Danielle “Uçağın enkazı bulundu. Babamın cesedini bulmak için küçük çaplı bir arama bile yeterli olabilir. Cesedi de olsa babamın geri gelmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

10 Şubat 2019 Galatasaray tribünlerinden anlamlı pankartlar: Bizimlesin yüreği güzel çocuk! Galatasaray tribünleri açtıkları pankartlarla vefat eden Elazığspor taraftarı Muhammed Furkan Gündüz, Kartal'da çöken binada ölen vatandaşlar, Brezilya ekibi Flamengo`nun tesislerinde meydana gelen yangın ve uçak kazasında ölen futbolcu Emiliano Sala'yı andı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 15:16 | 11 Şubat 2019
Emiliano Sala
GÜNÜN MAÇLARI
Yeni Malatyaspor
Yarın - 20:30
-
Besiktas
Akhisarspor
16/02/2019 - 13:30
-
Ankaragücü
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
21 13 45
2 Galatasaray
21 11 39
3 Besiktas
21 10 36
4 Yeni Malatyaspor
21 9 34
5 Trabzonspor
21 9 33
TÜMÜNÜ GÖR